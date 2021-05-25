撰文： 數位時代 最後更新日期： 2021-05-25 13:36

25日蘋果公布年度開發者大會WWDC 2021將維持線上形式舉行，日前也進一步分享更多活動細節，包括即將公布新版iOS、iPadOS、macOS、watchOS與tvOS等作業系統的主題演講，活動預計在香港時間6月8日凌晨1點展開，將吸引全球227個國家地區、超過3,000萬名蘋果開發者參與。

市場預期蘋果將會選在WWDC 2021期間公布更多搭載Apple Silicon處理器的新款Mac，其中包含採用效能更高的M2處理器規格，並且將再次搭載MagSafe磁吸式充電器介面，以及HDMI連接埠設計的MacBook Pro。

在新版作業系統方面，蘋果預期將會整合更多隱私安全設計，另外在軟體應用設計部分也預期會增加更多可在iPhone、iPad與Mac之間無縫連動應用設計，讓開發者設計內容可以更容易在蘋果產品上使用。

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根據蘋果先前公布消息，WWDC 2021將免費開放所有開發者參加，僅部分講座、一對一諮詢限付費參與成為蘋果開發者計畫會員的開發者申請參加，而所有講座影片都會在活動當天透過蘋果開發者網站、App回顧觀看。至於主題演講內容則預計透過蘋果官網、Apple TV App、蘋果開發者App，以及YouTube等線上平台進行直播，同樣也會在結束後提供回顧觀看。

WWDC 2021自香港時間6月8日凌晨5點開始，蘋果將會透過「Platforms State of the Union」分場介紹新版開發工具、技術與相關應用發展，藉此協助開發者輕易打造App內容，此外，今年度的Apple Design Awards頒獎活動則會在香港時間6月11日凌晨5點展開，預計表彰今年度獲獎App開發者。

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此外，蘋果也將透過程式設計挑戰賽、演講嘉賓分享內容設計經驗等活動，藉由線上凝聚全球開發者互動，同時開發者也能藉由App規劃個人WWDC 2021參與內容，並且更容易查看SwiftUI、開發者工具、輔助使用及包容性等針對特定領域所組織的內容。

從6月1日開始，蘋果也將公布今年度的Swift學生挑戰賽獲獎者名單，藉此表彰全球各地藉由Swift playground創作程式設計想法的學生開發者，同時也能使其作品讓更多人知曉。

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