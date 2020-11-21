日前，搭載 Arm 架構 M1 晶片的 Mac 發佈並光速開賣，macOS Big Sur 正式版推送。在硬件和系統方面，蘋果動作可以說非常快，幫想要嚐鮮的你「Ready OK」，唯獨在軟件生態上你不能一眼看明白，也需要時間去一步步去證實。

在愛范兒早前的文章中已經探討了切換到 Arm 平台之後，M1 晶片的性能表現以及帶來的續航提升等變化。這些固然重要，但真正具備里程碑意義的，是由此顛覆了蘋果此前的軟件生態。

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01 蘋果給了三套方案來解決應用生態

在 iOS 的軟件能用之前，先前的 Mac 用戶可能更關心的是什麼應用不能用了。

在 Apple Silicon 問世以後，目前蘋果的桌面環境會暫時分裂成 Apple Silicon 和英特爾兩個陣營，很多人會擔心應用生態會出現什麼樣的變化，蘋果這次給出了三種不同的應用解決方案：Universal 通用應用、Rosetta 2 轉譯應用、原生 Arm 應用。

現在我們再更加詳細說說蘋果這三套解決方案。

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+ 6 + 6 + 6

1. Universal 通用應用

Universal 通用應用能夠橫跨英特爾和 Apple Silicon 平台，但也可能會是最讓人擔心的一部分，因為很多 Mac 用戶都是攝影師或者從事影視行業工作，他們賴以生存的 Adobe 系軟件像是 Lightroom（年內適配）和 Photoshop（明年適配）都是不能立刻上馬的。

根據之前 DTK（ Developer Tools Kit ）上的表現，Adobe 目前禁止將全系軟件安裝在 Apple Silicon 上，顯然 Adobe 官方還需要時間做一定的適配。

為什麼許多應用能夠在第一時間進行適配 Apple Silicon，而像 Photoshop 這種接近 Mac 剛需的生產力軟件卻要等到明年呢？根據查到的一些資料猜測，2019 年開始 Adobe 旗下的軟件比如 Photoshop 開始使用了英特爾的數學函數庫 Intel Math Kernel Library，以及其它一些硬件加速的功能，所以別說跑在 Apple Silicon 上，其實跑在 AMD 的處理器上都會有一些問題。

這也展現出了一定的侷限性，就是依賴於英特爾處理器特性的軟件是很難馬上適配 Apple Silicon 的，而越是大型，涉及到多種計算模型的軟件就越可能依賴於英特爾處理器。

蘋果應該是有意識到這個問題，所以應該有預留給這些軟件開發商時間，但重度 Photoshop 使用者肯定不會在第一時間購入搭載 Apple Silicon 的 Mac 產品了。

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2. Rosetta 2 轉譯應用

第二種解決方案是 Rosett2 重新編譯的應用。這是蘋果官方推出的工具，能夠將以 x86 架構編譯的應用翻譯成 Arm 架構應用。對於絕大部分輕量級的應用，由於不涉及處理器的特性，所以可以很方便的翻譯成 Apple Silicon 能夠運行的應用，甚至是一些較為大型的 3D 遊戲。

這種方式的問題就是翻譯後應用運行會損失一定性能，而這個損失是多少可能是很多人都關心的一件事。

由於現在樣本還不夠多，所以很難說平均會損失多少性能，但是某些特定的跑分軟件表現確實能夠比較好量化呈現，比如蘋果經常用的 GeekBench。

在採用 A12Z 的 DTK 上，經過 Rosetta2 翻譯後的 Geekbench 5 單核跑分大概是 840 分，多核在 2900 多分。相比在原生 iOS 平台上跑分性能下降了大約 25%，接近 i7-4700HQ 的水平。而搭載 M1 晶片只會更強，而且由於跑分軟件項目較多，部分子項目無法正常翻譯性能損失較大，實際運行翻譯後的軟件性能方面應該是不用擔心的。

比如 macOS 上最好用的播放器軟件 IINA 已經確定可以 Rosetta 2 完美運行，Chrome 的 Canary 版本已經能夠正常打開加載網頁。

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+ 7 + 7 + 7

3. 原生 Arm 應用

最後就是為 iOS 和 iPad 原生開發的軟件，通過 DTK 的測試來看，這些原生應用之後將能夠以幾乎毫無障礙的方式運行在使用 Arm 架構的 Mac 上。

最可能出現的就兩個問題，第一是以觸控為主的操作可能不太適用於桌面的鍵鼠環境，需要開發者進行一定的調整。第二就是如何應對桌面環境的窗口，其它方面蘋果已經掃清了障礙。

不妨來想一下，今後你可以直接在 Mac 上使用鍵鼠來打《王者榮耀》與《和平精英》，微信客戶端也變成了全功能，小程序和朋友圈都能完美的呈現，可穿戴設備和不同品牌的智能家居設備只要打開 iOS 上的應用就能輕鬆控制。無聊了也能在電腦上刷抖音。

雖說這些在 Windows + Android 模擬器上也可以做到，但無論如何你都知道那只是對手機環境的模擬，而並非是一個真正的生態，從本質上說是完全不同的。

一個真正的融合生態，足以讓人興奮起來了。

總而言之，之前大家所想到的那個轉到 Arm 平台可能會遇到的坑，蘋果基本都幫你填好了，從不少開發者已經使用了一段時間的 DTK 表現來看，性能和兼容性方面也都比預期的要好少不少。

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+ 2 + 2 + 2

02 移動端的又一次大勝利

前面說的只是對於個人用戶來說有沒有軟件用，有哪些軟件可以用，而哪些軟件可能需要等待發布 Universal 通用版本。但現在我們把視角放大，來看 Apple Silicon 對整個蘋果生態應用的影響。

在這一點上，需要聚焦的重點已經不是什麼應用不能用，而是多了哪些應用可以用。顯然，iOS 龐大的生態很快就要遷移到 Mac 上，這是比切換處理器架構本身更具備里程碑意義的。

雖然還不能說蘋果此刻就完成了「大一統」，但這個過程不僅比微軟和 Google 更加徹底，而且從可能性和進程速度來說也遠超過以往的嘗試。

五年前，微軟在 MWC 2015 上首次展示了 win10 Universal App 平台，想要在 Windows 10 Mobile/Surface/PC/Xbox/HoloLens 等平台上運行一個統一通用的應用，即 UWP 應用（Universal Windows Platform）。

統一三屏（電腦、電視、手機）再加上一雲（Azure）的大統一，這就是當時微軟想要做的事。彼時微軟的野心很大，也曾經一度讓人看到了希望，但最終這個夢想太過於虛浮。硬件上，微軟在移動端節節敗退，軟件上微軟又沒有足夠強的控制力。導致這個計劃就濺起來那麼一點水花之後就杳無音訊了。

Google 則是在某些情況上與微軟相反，Android 在移動端足夠繁榮，但是硬件上連平板都沒有做起來，更別說桌面環境了。Google 也試圖讓 Chrome OS 支持 Play Store 裏的 Android 應用來增加可用性，但總體也只是緊縮在教育市場，並沒有打動普通消費者的能力。

蘋果今天做的，就是 Google 做不到的，微軟想做但失敗了的事情。另外蘋果和微軟很大的一點不同在於，這是移動端的一次進攻。iOS 生態從規模以及完整性上說都已經遠超 macOS，iOS 上的應用在未來也會對Mac 端產生巨大的衝擊。

舉例來說，在 macOS 和 iOS 上都有的應用來說，Mac 應用價格普遍在 iOS 兩三倍甚至更高，有一部分原因是因為 Mac 端的應用需要重新開發，導致開發成本會比較高，以後當 iOS 端的應用可以直接跑在 Mac 上，開發者只需要微調一下 UI 和操作就能以極低的成本將高質量的應用在 Mac 上運行。

未來 Mac 端應用價格會不會下降？是移動和桌面一次通用付費還是如何計算？在 Mac 端買的應用是否又能在 iPhone 上無需再次付費無縫使用呢？總之全新的應用生態會呈現出怎樣的活力已經讓人忍不住好奇起來。

而讓 Mac 運行 iOS 和 iPad 應用其實是蘋果一直在努力做的事情，比如在 WWDC 2019 上蘋果推出的的 Project Catalyst，就是為了更好的將 iPad 應用移植到 Mac 上。

macOS Big Sur 在設計語言上的變化，明顯也是受到了 iOS 的影響，整個設計風格變得更加統一，像是控制中心界面已經和 iPhone 相當類似，這都是為 iOS 生態的遷移做的準備。

可以說，這是移動端的又一次大勝利。

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+ 14 + 14 + 14

在過去，我們說移動端重要性的時候，更多的時候是說移動端流量已經戰勝了桌面端，移動端的應用和生態已經有多麼的龐大和繁榮，但在桌面和移動之間還是一直有一條「楚河漢界」的存在，沒有誰能做到真正的蠶食和取代。

那現在可以說，世界上最好的移動系統生態，將通過自己的能量蠶食掉一部分桌面環境了，這不是用移動辦公取代桌面辦公，也不是用手機取代電腦，而是應用生態的遷移，你也可以說是融合，但我更願意看做是 iOS 一口口在吃掉 macOS。

其實這幾年桌面生態環境已經被「故意」削弱的不成樣子，比如許多網站的網頁端功能故意缺失，非要讓人使用移動端去進行操作，比如大多數網頁登錄賬號最方便的方法已經變成了通過 app 進行掃碼等等，而有些流行的移動應用甚至沒有桌面端入口。

這些都讓桌面環境一步步惡化，不僅應用生態發展緩慢，只能守着網頁，現在更是連網頁端的入口也在一步步減少，電腦作為曾經最流行的個人娛樂終端，如今除了玩些大型網遊和辦公之外已經索然無味。

而蘋果的「大一統」措施不僅僅是一次「斷腕」，同時也是注入活力的「新生」，雖然這是在蘋果自己生態內實現的，但在歷史上卻是首次實現，你甚至可以看到蘋果在推動一個巨大的車輪向前，現階段也只有蘋果才能這麼做。

或許第一代搭載 Apple Silicon 處理器的 Mac 還有很多我們沒有預料到的坑，但蘋果試圖改變乏味的桌面電腦市場本身這事，難道不比 iPhone 12 有意思多了？

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：蘋果把 iOS 應用搬上 Mac，這其實比 iPhone 12 發佈更重要】