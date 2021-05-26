撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-26 07:00

蘋果搶在iOS 15公布前，今日正式發布iOS 14.6，其中有幾項新功能，包括可正式訂閱Podcasts節目、Apple Card Family功能上線、AirTag相關功能等等。

Podcast

iOS 14.6為Apple Podcast訂閱奠定了基礎，更新後，可以訂閱Podcasts頻道或個別節目。每個訂閱的定價由創作者設定，預設為按月計費，但創作者可以提供年度訂閱方式。

Apple Card Family（香港未推出Apple Card）

在4月的春季發表會上宣布之後，可與家人共享的Apple Card Family服務現已上線。Apple的信用卡最多可與5個人共享，包括「家人共享」群組中13歲以上的成員。iOS 14.6上的Apple Card Family增加了對家庭的支援，包括追蹤支出、管理花費，以及共同建立信用。

▼▼▼點擊即睇iOS 14.6還有什麼重要的新功能▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

相關圖輯：iOS 14.6是小更新，如果你還是14.4或以下，即睇13個iOS 14.5超實用新功能，iPhone用家必升級！👇👇

+ 11 + 11 + 11

延伸閱讀：iOS 15如箭在弦，即睇對應機種哪款不再支援？▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】