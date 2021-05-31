撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-05-31 19:03

媽媽們總是當雪櫃是「黑洞」，覺得裡面有無限的位置放食物。近日於討論區上有網民以「老母成日話啲嘢雪入雪櫃就唔會變壞」為題大吐苦水，指不明白母親為何認為食物只要放入雪櫃就不會變壞，話題引起網民熱議，紛紛留言大數見過放甚麼最「騎呢」物品入雪櫃。

網民開Post訴苦指媽媽總認為所有嘢放入雪櫃就唔會變壞，當雪櫃係儲物櫃用。（istock）

由於事主的媽媽覺得只要塞入冰箱就可以無視過期日，有幾次吃完身體更不適，所以決定幫手清理雪櫃。不少網民都很有同感，表示媽媽都有這個習慣，當雪櫃是儲物櫃用，以為是萬能，更不明白為何小小的雪櫃可以放到這麼多東西。

👇👇媽媽堅持食物放入雪櫃不會變壞👇👇

事主的經歷引發網民熱議，所謂「沒有最誇張，只有更誇張」，網民留言在雪櫃見過更奇怪的物品，除了過期食物，再驚嚇的竟然連服裝都有！

👇👇網民熱議最誇張係雪櫃見過乜？👇👇

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將食物「有理無理」亂塞雪櫃，令雪櫃「塞爆」之餘，自己也常會忘記有甚麼食物放在雪櫃，既不美觀又浪費食物。究竟有甚麼需要放雪櫃，甚麼不需要？擺放食物時又有甚麼小技巧令食物延長保鮮期？台灣媽媽達人「豆豆媽咪」在YouTube上就分享自家雪櫃的凌亂情況，教大家3招收納術，令雪櫃變得整齊又乾淨！

👇👇台灣媽媽達人教雪櫃擺放技巧、點樣保存食物會保鮮？👇👇

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👇👇3招改造雪櫃空間，秒變多倍位👇👇

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天氣炎熱，食物容易變壞，不少人都「有理無理」將食物放入雪櫃保鮮。不過雪櫃擺位大有學問，放幾多、點樣放、可以放甚麼入雪櫃都不能隨便，保存得不好隨時食到肚痛。《香港01》科技玩物頻道記者訪問香港專業教育學院（柴灣）健康及生命科學系講師陳子聰，拆解7大雪櫃食物儲存法！

👇👇雪櫃儲存有學問👇👇

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