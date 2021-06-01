撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-01 17:44

根據最新的報道，即將推出的新Apple Watch Series 7將迎來兩項重大升級。

第一個重大升級是在外觀方面，早在去年，蘋果分析師郭明錤就曾表示過，2021年發佈的Apple Watch Series 7將會進行重新設計。泄密者Jon Prosser近日則放出了Apple Watch Series 7的渲染圖，他表示新蘋果手錶的尺寸將不會發生改變但會新添一個綠色的選項。

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第二個重大升級是添加了血糖檢測功能。根據ETNews的報道，Apple Watch Series 7將具備非侵入式的血糖監測功能，無需植入皮膚或靠血液機可檢測血糖，目前蘋果公司已經獲得了有關血糖檢測方面的專利，正在專注於技術商業化之前的可靠性和穩定性。

今年五月時曾有過報道稱，蘋果是英國初創公司Rockly Photonics的最大客户，Rockly Photonics開發了無創光學傳感器，可檢測多種與血液相關的指標，例如血糖、血壓、血液中的酒精含量等等。

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Apple Watch Series 7預計將在今年下半年推出，具有改進的有用跟蹤Capabilties。雖然有報道稱新款蘋果手錶將具備mini-LED屏幕、具備壓感回饋，但是兩項功能預計不會在下半年推出的Apple Watch Series 7上推出。

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