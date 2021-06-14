HUAWEI WATCH 3評測︱旗艦智能手錶回歸　鴻蒙OS打造腕上新體驗

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-06-14 07:00

6月2日，HarmonyOS及華為全場景新品發佈會線上開啓，大家期待已久的華為 WATCH 3系列智能手錶也正式發佈。作為華為旗艦智能腕錶，上一次發佈WATCH系列還要追溯到四年之前，時隔四年再度歸來，難免會引來大家的關注。

當然，除了發佈間隔時間較長外，最新HarmonyOS的搭載也是華為 WATCH 3系列引發用户期待的又一個重要原因。HarmonyOS作為華為自研的首款面向全場景的分佈式操作系統，到底會為智能手錶帶來了哪些不同體驗，我想這會是大家十分好奇的部分，下面就來讓我們一起來看一看。

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01/ 經典圓形錶盤設計 精湛做工高端又時尚

按照慣例，還是先來看看外觀部分。無論是傳統機械腕錶還是智能手錶，外觀顏值始終是大家選購參考的一大標準。不過對於有着成熟設計語言的華為智能手錶而言，這一點恰恰是最不需要擔心的，尤其對象還是代表華為高端旗艦的WATCH系列。

華為WATCH 3系列這次依然採用的是經典腕錶造型，鏡面採用大麴率3D藍寶石玻璃，晶亮剔透，有種温潤如玉的感覺。而且經過15000秒精密拋光，並附有AF納米真空鍍膜，更加堅硬、耐磨，還能防指紋。

錶殼部分則採用了316L精鋼表體，經過冷鍛和加硬PVD鍍層工藝，能抵禦日常細小磨傷和汗液腐蝕。而鏡面級手工拋光打磨，為金屬表面帶來美妙動人的光澤和光滑觸感，有媲美傳統高級腕錶的精緻度和高級感。

可以看出，華為 WATCH 3也像很多前輩作品一樣，堅持傳統手錶的圓形錶盤設計，同時又遵循高級腕錶的精湛加工工藝，比如堅持由經驗豐富的手錶打磨師進行純手工打磨，此外還會採用一些只有高端腕錶上才會看到的用材，比如藍寶石玻璃鏡面、真皮錶帶等等。

從佩戴體驗來看，華為 WATCH 3還是比較輕盈的，不會很累手。錶帶支持快拆設計，可免工具調節長度，真皮錶帶採用歐洲高級頭層小牛皮，有精緻自然的天然紋理，柔軟舒適，優秀手工保證了成品上佳質感和耐用性。

「watch is watch」是華為一直秉承的製表理念，正是這樣一種製表態度，才塑造了華為智能手錶兼顧設計美學和高端腕錶質感的一面。

02/ 便捷交互體驗，最貼心的腕上信息中心

關於華為 WATCH 3，HarmonyOS可以説是最吸引人的地方之一，雖然在此前的華為GT系列上我們也曾看到過該系統的一些影子，但華為 WATCH 3搭載了最新的HarmonyOS 2，在交互操作上有了新的變化，首先滑動操作更加流暢、更加跟手，而且一鏡到底的轉場設計和模擬真實物理動效感覺非常真實。此外UX的交互邏輯把智能手錶和智能手機相結合，為手錶帶來了手機一致的交互體驗，而且無需更多學習成本，輕鬆就能掌握。

比如在手錶主屏位置，當我們右滑錶盤就能進入負一屏，從上到下分別是語音助手、天氣等常駐信息，接下來是後台執行的Ongoing，比如鍛鍊、秒錶、計時器、正在通話、打車信息、導航信息等，當我們點擊時 ，會直接跳轉到相應應用的功能界面。

此外，多設備音樂控制也可以在負一屏找到，當我們用手機播放音樂時，就可以通過手錶端控制手機播放、暫停音樂，上一首、下一首、音量調節，我個人特別喜歡這個功能，每天早高峯擠地鐵時，手機裝在口袋裏，不方便控制音樂，這個時候就可以抬起手錶來操控，十分便捷。

音樂控制（中關村在線授權使用）

在負一屏的位置中，手錶還帶來了一些情景智能卡片，官方稱之為「原子化服務」，它是輕量化服務的一種新的變種，無需安裝，即點即用，就像手機上的小程序一樣。負一屏會提供最近使用過的程序應用，同時我們也可以在在「服務中心」中瀏覽所有原子化服務，並添加自己喜歡的功能到負一屏，甚至是主屏位置，在主屏左滑即可以查看一些常用服務卡片，比如心率、體温檢測、錢包等等。另外，這些原子化服務也提供了極為豐富的信息內容，基本涵蓋了生活中的方方面面，用户不需要頻繁翻看手機，手錶就是腕上的信息中心。

對於智能手錶這類的設備來説，機身存儲空間和續航往往要求更加嚴格，這時候就能體現HarmonyOS原子化服務的優勢了。

在其他智能交互上，華為 WATCH 3也提供了十分豐富的交互功能擇選，比如支持語音助手功能，一句話添加備忘錄、打開應用、設置鬧鐘等等，輕鬆實現對雙手的解放。

03/ 更好的協同體驗、更多的應用拓展

作為一款搭載HarmonyOS的智能手錶，其在多設備協同方面的表現也是用户十分關注的。

在多設備控制中心中，你還可以用華為 WATCH 3控制其他智能家居設備，讓手錶成為繼手機之後的又一個控制中心，真正成為萬物互聯生態的重要一部分。

與此同時，強大的協同能力讓手錶和手機聯繫的更加緊密，當我們在手機上用到一些功能時，相應功能也會同步流轉到手錶端，這無疑是更接近我們預想的操作邏輯。比如，我們不禁可以用手錶控制手機播放音樂，還能用手錶遙控手機拍攝，手錶打開相機功能後，也會同時調起手機上的相機，讓你釋放雙手，享受遙控拍照的樂趣。

遙控拍照（中關村在線授權使用）

而在運動過程中，當我們在運動健康APP中開啓跑步、騎行等活動時，手錶也會自動進入運動畫面，配速、距離、時間、心率等數據也會實時同步到APP上。

除了極佳的協同體驗外，華為 WATCH 3自帶華為應用商店，裏面提供了大量的基於HarmonyOS開發的第三方APP。我自己試了一下高德地圖，開啓步行或者騎行導航後，手機上的導航指示投射到手錶屏幕上，出行時，我們就不用總是盯着手機屏幕開了，抬起手錶一樣可以查看導航信息，不但方便快捷，也更加安全。 而在工作生活上，下載訊飛速記App，華為 WATCH 3還能語音速記，錄音輕鬆轉文字，內容多設備同步，文字便捷編輯。下載出國翻譯官APP，支持30多種語音互譯，工作出行無憂。

除了這些應用外，還有檸檬喝水、叮噹快藥等應用，工作太忙，忘了喝水忘了吃藥，這個時候手錶就會提醒你及時去做這些事情。

除此之外，還有掃碼支付功能，這一點華為 WATCH 3也能完美支持。手錶上同樣搭載支付寶APP，綁定後可展示付款碼，同時它還支持離線支付，沒有手機也能掃碼。當然，這些應用目前也只是華為 WATCH 3所提供應用的冰山一角，不久之後還會有更多基於HarmonyOS打造的APP加入進來，華為 WATCH 3的應用還會更加豐富。

04/不只是健康監測設備，還是一套完整的健康解決方案

説了這麼多HarmonyOS帶來的新體驗，下面再來説説作為華為 WATCH 3是怎麼成為我們腕上最強大健康監測設備的。首先是功能方面，華為 WATCH 3保留了一些前代的健康管理項目，比如心率、血氧飽和度、睡眠監測等等，當然這些都是支持24小時全天候的。

除此之外，華為 WATCH 3還帶來了腕部皮膚温度和體温檢測功能。體温是健康監測非常重要的一個指標，華為加入體温檢測和皮膚温度檢測，是讓用户瞭解當前自己身體的狀況，同時也將成為未來女性健康和呼吸健康研究的重要參考。

除了新增了體温檢測以外，華為 WATCH 3還加入了跌倒檢測。跌倒檢測是在檢測到跌倒時會自動進入求救模式，用户可以在第一時間自動呼叫首位緊急聯繫人，併發送包含位置信息的求助短信，也可以選擇「跌倒了，但沒事」或者「我沒跌倒」。如果用户60秒無操作，手錶還會撥打電話給緊急聯繫人，並將包含位置信息的短信發送給所有緊急聯繫人，這個功能對於老人或者極限運動愛好者而言還是頗為實用的。

值得一提的是，心臟健康研究項目一直是華為智能手錶上極具特色的功能之一。301醫院基於HUAWEI Research創新研究平台及華為 WATCH 3發起心臟健康研究，精細化識別心律失常，提供房顫及早搏篩查、房顫風險預測、個性化指導、預約就診和整合管理服務。簡單來説，通過佩戴華為 WATCH 3，用户不僅能夠實時瞭解到自己的心率變化情況，還會得到科學的指導建議，對自己的身體情況做到「心中有數」。

類似的體驗還包括睡眠呼吸暫停研究，301醫院基於HUAWEI Research創新研究平台及華為 WATCH 3發起了睡眠呼吸暫停研究，通過智能識別睡眠、心率變異性、心率、血氧等信息，準確篩查睡眠呼吸暫停風險，並提供分層分級的專業建議。

有人説，智能穿戴的最大好處就是可以及時地進行健康監測，隨時讓我們瞭解自身健康狀態。不過，對於用户而言，當看到智能手錶上跳出來的健康提醒時，感受到的更多是一種健康焦慮。華為 WATCH 3並沒有停留於此，而是選擇聚焦於用户們更加關心的解決方案中，通過和一些專業級的權威機構進行合作，在為用户提供詳細健康監測數據的同時，也給出了更加科學的建議和指導，讓更多用户能夠知道如何去應對自己的健康問題。

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最後有話説：

以上便是我自己在使用華為 WATCH 3後得一些真實感受。總體來看，華為 WATCH 3有着最頂級的做工和用料，延續了華為WATCH系列一貫的高端腕錶質感。當然，更讓人印象審深刻的還是HarmonyOS，在新系統的加持下，華為 WATCH 3真正成為了用户腕上的交互中心、智慧中心和健康中心。

很顯然，在華為 WATCH 3上，我們看到了作為智能手錶真正有價值的一面，它不再是智能手機的附屬品，而是成為華為萬物互聯生態下的重要組成部分，走出了一條只屬於智能手錶的道路。我個人還是非常期待華為 WATCH 3接下來的表現的，相信隨着更多功能的開放和完善，華為 WATCH 3還將為用户帶來了更多的新體驗。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】