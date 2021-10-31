現在，高像素相機越來越豐富，尤其是全片幅相機領域，Canon、Nikon、Sony三大家尤其豐富，每一家都有多款高像素相機。高像素相機具有非常明顯的優勢，因此筆者非常推薦大家在更換相機的時候考慮高像素相機。今天，筆者就來給大家系統的解釋一下，為什麼說你需要一台高像素相機。



相機的像素之爭白熱化

像素，一直是影像行業競爭的焦點之一。其實不僅是相機，手機現在的像素之爭也沒有停歇。早在手機之前，相機的像素之爭就越發激烈，2400萬像素、3600萬像素、4500萬像素、5000萬像素、6100萬像素，可以看到尤其是在全片幅相機之中，像素的爭奪已經來到了5000萬上下。

這篇文章主要跟大家探討民用級、消費級相機領域，如果是專業和軍工，高像素相機會更豐富。目前APS-C片幅的相機中，像素最高的是Canon EOS 90D單反相機以及Canon EOS M6 Mark II無反相機，它們的像素均為3250萬。在全片幅相機中，高像素機型比較豐富，尤其是像素在3000萬以上的產品，比如Nikon D850、Nikon Z7、Nikon Z7 II、Canon EOS 5D Mark IV、Canon EOS R5、Sony A7R IV、Panasonic S1R 、Leica Q2等等，還有很多機型不一一列舉了，其中像素最高的就是6100萬的Sony A7R IV。

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高像素的兩個核心優勢

高像素相機有兩個非常核心的優勢，第一個就是解析力，也就是能夠通過放大觀看到更多的細節；另一個就是通過後期進行二次構圖，也就是可以裁切的範圍更廣泛。

首先，我們先來說說解析力。 2018年以前，全畫幅微單領域主要是SONY、Leica兩大品牌。 2018年之後，Canon、Nikon、Panasonic、Sigma等品牌加入戰局，全畫幅微單市場瞬間變得“春意盎然”。而其中幾家廠商在2018年到今天，也帶來了多款高像素特質的全畫幅微單相機產品。這些產品的像素普遍在4500萬以，甚至最高的來到6100萬。

高像素帶來的最直觀感受就是高解析力（可以理解為照片分辨率更高了），也就是通過放大可以觀看到比以前2000萬、3000萬像素級別更清晰、更豐富的細節。有了更豐富、更清晰的細節，我們日常不論是攝影還是旅行，記錄下來的事物會更加豐富，同時觀看照片是還能夠看到更多精彩的細節。

另外，高像素還有一個優勢就是後期時的表現更出色。我們在前期拍攝時，有時候構圖會出現問題，或者是鏡頭的焦段不夠，拍不到更近的畫面，這時候如果是使用高像素相機拍攝的，就可以通過後期進行裁切。

因為分辨率足夠高，因此後期裁切之後所剩餘的像素數量依然非常龐大，這樣我們就可以在原照片的基礎上獲得一張更好的照片，或者是模擬更長焦鏡頭帶來的更近拍攝體驗感覺。這是非常有意思的事情，因此我們才說你需要一台高像素相機。

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高像素相機帶來的問題

有利就有弊，高像素帶來了更多核心優勢，自然也給用戶帶來了很多煩惱。要知道，現在微電子技術的高度發展，即便是高像素相機也可以輕鬆實現全尺寸高速連拍能力，並且現在相機處理器和存儲卡介質都可以完成這樣的操作，比如Canon EOS R5可以實現4500萬像素下20fps的連拍，恐怖嗎？

更恐怖的是，如果想要記錄如此恐怖的高像素照片，甚至是高像素連拍照片，不僅需要大家購買更大容量的存儲卡，對存儲卡的讀寫速度也有非常高的要求，比如一張256GB的CFexpress存儲卡，動輒就要3000元上下的價格，讀卡器數百元另算。沒有這種級別的存儲介質，大家使用高像素相機時會遇到很多存儲問題，而且影響拍攝體驗。

還有，存儲卡解決了之後，你電腦的硬盤也需要升級。隨著相機像素越來越高，筆者近幾年出門旅行所拍攝的照片的容量也越來越大，2000萬像素年代，可能出門一周到兩週，帶回來的照片和視頻容量大約在100GB之內。來到4500萬或者更高像素時代，同樣的照片和視頻數量，存儲的容量大約在400GB左右，為了存儲照片，4TB容量的硬盤已經有十餘塊，5TB容量的硬盤也有3塊了。這些成本也是非常高的。

即便如此，筆者也願意攜帶高像素相機出門，畢竟未來顯示設備的分辨率會越來越高，現在4K顯示設備已經普及，8K也不遠了。而4500萬像素的相機，剛好拍攝的照片能夠鋪滿8K分辨率的顯示設備。也許10年後，筆者的照片在8K顯示設備上播放依然清晰，而2000萬像素級別的照片，就會顯得有些模糊了。因此，你需要一台高像素相機，不論是記錄生活、記錄旅行還是攝影。

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