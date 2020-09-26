【Canon EOS R5評測】秉承5系傳統頂尖無反相機　支援拍攝8K影片

Canon EOS R5絕對是2020年最重要的相機新品，「5」對於Canon來說有著不一樣的含義。從菲林時代到數碼時代，帶「5」的相機，都是市場中那顆最亮眼的星。Canon EOS R5發佈於2020年7月9日，是一台真正意義上的劃時代的旗艦級微單相機。今天，我們就為大家來帶這台相機的詳細評測。

01／「5系」——Canon的傳奇

上世紀九十年代，是菲林相機最輝煌的時代，相機測光、對焦技術已經日漸成熟，菲林相機在功能上已經走上了新的巔峰。1992年Canon推出了EOS 5這台經典的菲林相機，Canon 5系列的傳奇，由此展開。

在數碼相機開始普及之初，Canon率先開始普及全畫幅傳感器以及CMOS技術，2005年，Canon帶來了EOS 5D這台全畫幅數碼相機。如果說Canon歷史上哪台相機銷量最好，EOS 5D Mark II絕對可以名列前茅，而對於中國用戶來說，「無敵兔」的大名，更可以說是無人不知無人不曉。根據官方說法，Canon 5D 2時代，全球銷量最好的地區，正是在中國。

如今，Canon EOS R5橫空出世，搭載了Canon幾乎所有的全新技術功能，是一台真正全能的旗艦級全畫幅微單。 根據Canon石井俊幸副總裁的說法，Canon EOS R5在決定命名之時，就考慮了中國用戶對相機的叫法以及習慣，最終在全球範圍內敲定了EOS R5這個名字。EOS R5也秉承了Canon 5系的優良傳統，不僅機身設計優良，而且性能絕對是現在行業裡的頂尖水平。

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02／上手初體驗

Canon EOS R5給我的第一感受是——「當年的5D又回來了！」Canon EOS R5的機身設計，例如背部速控轉盤和多功能選擇撥桿的回歸，都像極了Canon的EOS單反相機。但是這台相機，從頭到尾都是一台真正以微單為根本的相機。相機機身體積小巧，重量僅為738g（含電池存儲卡），是一台既有高性能，又輕量便攜的專業級產品。

大家對於這台相機，更多的關注都在於相機的8K視頻性能，這是第一台具有8K視頻拍攝能力的數碼相機，但是這台相機的4K視頻同樣強大，這同樣是一台具有4K 120P升格視頻拍攝能力的數碼相機。除了8K之外，在更常用到的4K 60P、4K 30P等方面，這台相機的表現依舊是行業領先。

作為一台數碼相機，Canon EOS R5的核心功能依然是拍照。這台相機採用了4500萬像素的全畫幅傳感器，是一台真正意義上的高像素機型。但是這台相機的靜態圖片拍攝性能，絕不止高像素這一個亮點。

焦距:200mm，光圈:f/2.8，ISO感光度:100，曝光時間:1/125，曝光補償:-1EV，白平衡:自動（中關村在線授權使用）

Canon EOS R5是Canon首次採用五軸機身防抖的機型，而且可以實現最高8檔的防抖效果，這是目前防抖效率最高的數碼相機。這得益於Canon RF卡口擁有54mm的內徑尺寸以及12個電子觸點，因此才能達到如此驚人的防抖效果。

另外一點，Canon EOS R5採用了第二代全像素雙核對焦，不僅對焦覆蓋面積提升至100%，而且全面支持動物眼部對焦，特別是鳥類眼部對焦功能。Canon EOS R5採用了DIGIC X數字影像處理器，所以擁有強大的識別能力，配合Canon的深度學習功能，可以很好地識別畫面中的人物或者動物，同時還支持輪廓識別以及頭部識別，保證在無法檢測到臉部時，依然能夠正確穩定地進行對焦。

Canon EOS R5可以很好地識別畫面中的人物或者動物，同時還支持輪廓識別以及頭部識別，保證在無法檢測到臉部時，依然能夠正確穩定地進行對焦。（中關村在線授權使用）

Canon EOS R5還支持最高20fps的連拍速度，而且連拍續航非常強大，經過實際測試，如果使用全新的C-Raw格式，在12fps的機械快門連拍下，R5最高可以連續拍攝大約370張照片，這一數據比官網標註的260張還要高很多。已經超過很多旗艦級體育相機的連拍續航水平。

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對於 Canon EOS R5，筆者給出了9.4分的超高分，這台相機是2020年到目前為止性能最為強大的一台相機。

03／機身設計

首先我們來介紹一下Canon EOS R5的機身設計。這款相機從整體的外觀來看類似於Canon EOS R，但是整體尺寸要比EOS R稍大一些。EOS R5在外觀細節上的改變，更貼近於Canon EOS 5D Mark IV的感覺，因此操控性也更貼近於專業級單反相機的使用感受。

機身正面，Canon EOS R5最大的變化除了設計了快門線接口和手柄上的紅外接收器，就是它全新的傳感器。Canon EOS R5採用了4,500萬像素的全新傳感器，同時搭載了DIGIC X數字影像處理器，用於處理其「怪獸級」的龐大數據信息。手柄的部分尺寸加大了一些，因此握持感受更加舒適。

機身正面，Canon EOS R5最大的變化除了設計了快門線接口和手柄上的紅外接收器，就是它全新的傳感器。（中關村在線授權使用）

卡口的部分依舊是全畫幅專微相機上所用的RF卡口，這個卡口系統的優勢非常明顯，同時對應的RF系列鏡頭也具有更優秀的畫質和成像素質。當然，依靠這個卡口系統，可以讓RF與EF鏡頭上的IS防抖和Canon EOS R5機身防抖協同作用，達到最高8檔的防抖效果補償，這個後面我們會進行單獨的測試。

機身的頂部，Canon EOS R5的佈局與EOS R一致，尤其是這塊肩屏的設計非常方便，對於專業攝影用戶在多種環境下使用都有很大的幫助。

這塊肩屏的設計非常方便，對於專業攝影用戶在多種環境下使用都有很大的幫助。（中關村在線授權使用）

而Canon EOS R5機身背面的佈局，相比EOS R則進行了大幅度的改變。EOS R5增加了「RATE」按鍵，增加了搖桿，增加了背部的撥輪。整體的背部按鍵佈局設計，與Canon EOS 5D Mark IV單反相機非常相似，因此對於Canon老用戶來說，上手非常輕鬆。

Canon EOS R5採用更高級別的EVF取景器設計，這塊取景器具有約576萬像素的有機EL面板設計，視野率100%，同時具有120fps的幀率，這麼做的目的是為了讓用戶更好的看清楚高速運動的物體。屏幕的部分EOS R5與EOS R完全相同，3.2英寸210萬像素的可觸控旋轉屏幕，這塊屏幕在業內具有明顯的優勢。

這塊取景器具有約576萬像素的有機EL面板設計，視野率100%，同時具有120fps的幀率，這麼做的目的是為了讓用戶更好的看清楚高速運動的物體。（中關村在線授權使用）

接口的部分，Canon EOS R5的考慮非常周全，一般拍照、視頻常用的接口全部配備齊全，用戶可以放心使用。

Canon EOS R5帶來了SD卡和CFexpress卡雙卡槽設計，對於拍攝8K和4K視頻、經常使用高速連拍的專業用戶，可以使用性能十分強悍的CFexpress存儲卡；對於普通需求的用戶來說，可以使用性價比較高的SD卡。Canon 兩方面都考慮周全，這一點很用心，值得讚揚。

Canon EOS R5帶來了SD卡和CFexpress卡雙卡槽設計，對於拍攝8K和4K視頻、經常使用高速連拍的專業用戶，可以使用性能十分強悍的CFexpress存儲卡。（中關村在線授權使用）

最後，Canon EOS R5採用了全新的LP-E6NH電池，2,130mAh。新電池正面設計了Canon LOGO的貼紙，十分好區分。根據官方的數據顯示，EOS R5使用電子取景器可拍攝約220張，實時顯示下約320張，我們實際的體驗與這個數據相差不多，這個續航能力已經比很多全畫幅微單相機要高不少。而且EOS R5支持USB Type-C接口充電，拍攝強度大的用戶可以攜帶一個移動電源來支持。

Canon EOS R5採用了全新的LP-E6NH電池，2,130mAh。（中關村在線授權使用）

總體來說，Canon EOS R5的外觀設計雖然整體造型仍然一眼就可以看出來是EOS R系列，但是細節設計表現和拿在手中的感覺卻更像是在使用EOS 5D Mark IV。這樣做的好處是保證了輕便性的同時，也保證了專業的操控性。

04／畫質測試

EOS R5身上有太多的亮點，8K視頻、第二代全像素雙核對焦、超強的防抖……以至於大家會或多或少的忽視了它的畫質表現。但要知道，畫質一直都是影像產品在行業內安身立命的根本，作為頭部品牌的Canon在這方面自然也是不遺餘力。

下面我們就從分辨率、色彩、高感控噪以及寬容度方面來看一下這款相機的實際畫質表現吧。

高像素帶來極致細節、色彩表現依然給力

EOS R5搭載4500萬像素的CMOS圖像傳感器，可以生成8,192×5,464像素的照片。不僅可以滿足大尺寸照片輸出的需要，而且高像素也讓畫面細節更加出色。同時也為後期二次裁切進行再創作提供了條件。

得益於4,500萬的超高像素，在畫面細節方面EOS R5的表現是非常出色的，整體畫面非常細膩。百分之百放大畫面中很小一塊區域，也可以獲得非常清晰的畫面以及豐富的細節。

色彩表現一直都是Canon 相機的強項，真實自然的同時不失一絲明艷，這點在最新機型EOS R5上有著很好的體現。JPEG格式直接出片就有著不錯的效果。而如果想要後期修圖，優秀的色彩表現也提供了紮實的基礎和更多的可能性。

控噪表現強悍、極限高感依然可用

高像素可以帶來出色的畫面細節，但是單個像素面積以及像素之間距離的減小也會對成像造成困擾，最直觀的感受就是高感控噪問題。那麼EOS R5的控噪表現如何呢？我們將測試EOS R5在室內恆定光源以及室外弱光環境下的控噪表現，並分別測試JPEG格式和RAW格式。

首先，我們在影像實驗室內，在固定光源、固定位置的情況下，使用不同的感光度拍攝測試標板，將照片中紅框位置百分百放大，通過對比的方式展示不同感光度下的成像情況。

通過上面的對比展示我們可以看到，EOS R5的高感控噪性能是非常強悍的。ISO 12800是一個明顯的分水嶺，在此之上各檔感光度的控噪表現都很好，細節優秀、畫面純淨。從ISO 12800開始，畫面出現明顯噪點，但細節表現依然不錯。而在ISO 25600和51200這兩檔上，噪點大幅度增加畫面細節明顯下降。

下面我們將拍攝場景移到室外，在晚上8點天已經完全黑下來的情況下，拍攝同一場景下各檔感光度的照片，我們來看一下室外弱光環境下的控噪表現。

與室內情況一樣，畫質分水嶺依然在ISO 12800這檔。在此之上無論是畫面純淨度還是細節表現都是非常優秀的，各檔感光度之間差別不大。而在ISO 25600以及51200這兩檔上畫質開始明顯衰減，特別是最右面的地磚已經完全看不到紋路了。

看到這裡相信各位讀者已經對這款相機的控噪表現有了一定的認識，EOS R5的高感控噪表現非常出色。即使從ISO 12800開始畫質出現衰減，但依然有著極高的可用性。畢竟有些情況下，拍攝下清晰的照片原本就比畫質更加重要，更何況EOS R5在極限高感情況下依然有著可用的畫質表現。

這裡我們也可以看下Canon EOS R5在實戰中的高感表現。這張照片是使用ISO 4000拍攝的暗室內的鸚鵡，我們對照片進行放大，可以看到在ISO 4000下，相機的畫質是非常理想的，鸚鵡羽毛的細節，依然清晰可見。

而這一張，是黃昏時使用ISO 8000拍攝的飛鳥，雖然感光度飆升至8000，但是這台相機的細節保留能力依然非常強大。可以說，這台相機雖然是高像素機身，但是高感在現階段相機中絕對是一流水準。

高寬容度帶來更多拍攝可能

寬容度也是衡量一款相機畫質的重要指標，高寬容度的器材可以記錄下更多的畫面細節，在面對複雜光線情況下可以兼顧畫面明暗區域。下面我們就來測試一下EOS R5在RAW格式文件下的寬容度表現。同樣我們分為評測室和室外兩部分，分別測試ISO 100和ISO 1600兩檔感光度下的寬容度表現。

需要說明的是，因為數據更新問題CameraRaw等後期軟件還無法讀取EOS R5的RAW格式文件。我們使用的是Canon官方Digital Photo Professional軟件讀取和調整RAW格式文件，但它只支持±3檔亮度調節，因此我們下面均測試-3EV情況下的寬容度表現。

通過上面的原片和調整以後的照片我們可以看到，在ISO 100、-3EV以及ISO 1600、-3EV情況下，欠曝三檔的照片通過後期調整拉回來。

我們再來看一下室外弱光環境下，這台相機的寬容度表現吧。

室外夜景環境中，在ISO 100、-3EV以及ISO 1600、-3EV情況下，同樣可以通過後期調整拉回來。

焦距:200mm，光圈:f/10.0， ISO感光度:100，曝光時間:1/100，曝光補償:0EV，白平衡:自動（中關村在線授權使用）

高寬容度為拍攝提供了更多的可能，在風光、建築等拍攝題材以及面對極限光比情況下，讓畫面更具層次感兼顧明與暗的表現，大大提升了拍攝的成功率。

畫質表現一直都是Canon相機的核心競爭力，作為目前全幅微單的旗艦機型，EOS R5將這一核心競爭力再次提升。無論是畫面細節、色彩還是高感控噪、寬容度，EOS R5都交上了一份令人滿意的答卷。

05／拍攝性能測試

8檔機身防抖讓手持長曝光不再是空談

在機身性能測試中，我們首先來看看Canon EOS R5相機的防抖能力，這也是它的核心賣點之一。Canon在EOS R5上首次搭載了機身防抖技術，與Canon鏡頭的光學防抖聯動，最高可以達到8檔的防抖效果補償。在此之前，奧林巴斯的7.5檔效果補償是民用相機的最高級別，松下的6.5檔效果補償是民用全畫幅相機的最高級別。

為什麼Canon EOS R5可以做到8檔防抖效果補償？由於Canon RF卡口的內徑尺寸非常大，給傳感器所預留的防抖設計空間也很大，防抖空間大了效果自然就會提升，因此EOS R5機身防抖就可以實現最高8檔的效果補償。另外Canon RF卡口具有12個觸點，這樣可以保證更高效的機身與鏡頭之間的通信，同時具有更大的數據傳輸量，因此協同機身防抖和鏡頭IS防抖的能力也會更加出色，實際體驗的防抖效果更突出。

我們通過Canon官方的數據可以看到，當EOS R5連接具備IS防抖技術的鏡頭時（雙防抖協同工作），焦段越偏向於廣角端，防抖的效果越好，普遍在7、7.5、 8檔效果補償左右。焦段越偏向於長焦端，防抖效果有所下降，但達到500mm焦段也可以實現6檔的效果補償。

當EOS R5連接不具備IS防抖技術的鏡頭時，比如RF50mm F1.2 L USM、RF28-70mm F2 L USM、RF85mm F1.2 L USM等鏡頭，防抖效果也可以達到7-8檔的效果補償。如果使用轉接環連接EF卡口鏡頭，防抖的能力同RF卡口鏡頭一致。

防震測試環境示意圖（中關村在線授權使用）

在實際防抖測試過程中，我們使用EOS R5分別連接具有IS防抖的RF24-70mm F2.8 L IS USM鏡頭以及不具備IS防抖的RF50mm F1.2 L USM鏡頭。

通過我們的截圖可以看到，有IS防抖的情況下，我們在50mm和70mm焦段分別體驗了多種曝光時間的拍攝，其中50mm的手持穩定拍攝達到3.2秒，70mm的手持穩定拍攝達到2秒。這裡要說明，這些照片的ISO為100或者400，也就是比較極致的防抖測試條件。

在不具備IS防抖的情況下，我們在50mm焦段同樣體驗了多種曝光時間的拍攝，其中手持穩定拍攝同樣達到了3.2秒。由於測試到這裡的時候環境光線急劇下降，更加說明最高8檔的機身防抖效果補償的重要性。

例如下面這張照片，就完全依靠手持拍攝，曝光時間達到了2秒，在過去這樣的手持拍攝，對於相機來說是絕對不可能的。

這張照片完全依靠手持拍攝，曝光時間達到了2秒。（中關村在線授權使用）

像是如此長時間曝光的手持穩定拍攝，在EOS R5發佈之前幾乎是不可能完成的事情。以往拍攝時快門低於一定的速度，尤其是低於安全快門速度，極大概率會造成畫面抖動發虛。現在我們使用Canon EOS R5進行手持拍攝，可以實現2-3秒的手持穩定曝光。這對於攝影用戶來說具有非常大的意義，因為很多環境可以擺脫三腳架的束縛。

對焦測試第二代全像素雙核對焦微單相機中的對焦佼佼者

伴隨著Canon EOS R5的發布，Canon 帶來了第二代全像素雙核對焦技術，因此自動對焦的性能得到提升。在使用臉部+跟踪優先AF時，對焦區域可覆蓋至圖像感應器約縱向100%×橫向100%的範圍（此前第一代技術為88%×100%）。另外，Canon EOS R5還增加了對動物（貓、狗、鳥）的自動對焦檢測技術，可以識別身體、面部或者眼睛。

我們先來體驗一下第二代全像素雙核對焦技術在人臉/人眼識別方面有什麼樣的進步。

先來體驗一下第二代全像素雙核對焦技術在人臉/人眼識別方面有什麼樣的進步。（中關村在線授權使用）

可以看到，全新一代的全像素雙核對焦系統在人臉/人眼識別時候的表現非常優秀，不僅識別準確無誤，而且在跟踪的時候也反應迅速，並且在人物低頭或者轉頭回來之後，仍然可以快速響應，繼續準確的識別出人眼。因為當眼部不在畫面中時，EOS R5會繼續跟踪頭部的輪廓，直到眼部再次出現，相機繼續識別眼部。

全新一代的全像素雙核對焦系統在人臉/人眼識別時候的表現非常優秀。（中關村在線授權使用）

接著，我們來看看全新增加的動物檢測自動對焦的表現如何。

其實在日常拍攝中比較困難的就是對鳥類進行對焦，鳥類體積較小，動作比較迅速，保證眼部準確合焦更是難上加難。但是通過視頻可以看到，Canon EOS R5可以非常準確的識別鳥類的眼部和麵部，並進行準確迅速的追踪對焦工作，這樣我們在拍攝一些動物相關的照片、視頻時，就可以更加輕鬆的完成。

Canon EOS R5可以非常準確的識別鳥類的眼部和麵部，並進行準確迅速的追踪對焦工作，這樣我們在拍攝一些動物相關的照片、視頻時，就可以更加輕鬆的完成。（中關村在線授權使用）

在伺服自動對焦設置中，我們也可以看到Canon提供了豐富的選項，比如Case 2非常實用，可以在追焦的時候幫助用戶忽略障礙物的阻擋，然後繼續追焦。在實際拍攝中，比如鳥類攝影，拍攝過程中如果遇到樹枝等物體阻擋，移動過阻擋物體之後，仍然繼續追踪到鳥類的眼睛或者身體，體驗性非常好，也讓連續拍攝的成功率大幅度提升。

在伺服自動對焦設置中，我們也可以看到Canon 提供了豐富的選項（中關村在線授權使用）

總體來看，不論是第二代全像素雙核對焦技術還是新增加的動物自動對焦檢測技術，都是既實用又好用的功能點，對於用戶來說，可以非常明顯的提升日常拍攝中的對焦體驗，增加拍攝的成功率並提高拍攝效率。

強大連拍唯一可以做到20fps的高像素相機

接著，我們來體驗一下Canon EOS R5的連拍能力。Canon EOS R5支持機械快門最高12張/秒的連拍速度和電子快門最高20張/秒的連拍速度，這個連拍能力已經可以比肩旗艦級單反/微單相機的連拍系統，並且是在4,500萬像素級別下完成的。這對於DIGIC X處理器和緩存都帶來了不小的壓力。

筆者建議，如果想要體驗極致的EOS R5相機的連拍性能，請使用性能更強大的CFexpress存儲卡。

（中關村在線授權使用）

可以看到，在連拍過程中，得益於EOS R5強大的對焦系統，整個連拍過程中得到照片的成功率非常高，幾乎所有的照片都合焦準確無誤。對於用戶來說，日常拍攝寵物、野生動物、運動員、賽車等等類別都可以輕鬆的完成，並且可以獲得4,500萬高像素的照片，帶來更豐富的畫面細節。

最後，我們再來看看連拍續航的表現。我們實際測試的時候，採用了512GB容量的CFexpress存儲卡進行測試，RAW文件的連拍續航是190張，CRAW的連拍續航為425張，比官方的數據更出色。官方採用的是32GB CFexpress卡，比我們的存儲卡速度會略微慢一些，因此我們實際測試的數據更好。

總體來說，Canon EOS R5的高速連拍能力完全可以勝任專業的拍攝需求，同時搭配上相機本身優秀的對焦性能，可以進行高難度類型的攝影，滿足更多專業級用戶的使用需求。

06／視頻功能測試

Canon EOS R5最令人振奮的功能，莫過於8K視頻拍攝功能，這也是現在量產數碼相機中，第一台可以拍攝8K視頻的全畫幅相機。

Canon EOS R5具有兩種8K視頻格式，均可以拍攝最高29.97P的8K視頻，兩種格式的區別為：8K DCI格式，分辨率為8192×4320；8K UHD格式，分辨率為7680×4320。另外，使用這兩種格式拍攝時，都可以拍攝8K RAW格式視頻，而且不論拍攝正常視頻格​​式，還是8K RAW格式，都是支持視頻下自動對焦的。

下面我們就來看一下使用8192×4320分辨率拍攝的視頻分辨率。

可以看到8K視頻擁有強大的視頻解析力，我們可以對視頻進行多次放大，或者進行後期的裁切調整，都能獲得足夠分辨率的影像。對於8K視頻來說，現在其實直接播放8K是非常超前的，因此我們很多時候是利用8K視頻來裁切4K畫面，從而得到更大的後期裁剪與穩定矯正空間。

對於8K RAW格式，Canon 使用的是CRM格式，這一格式與Canon 自家的C系列影院級攝像機所用的格式相同，可以完美接入Canon C系列的工作流程之中。

Canon EOS R5還是一台支持4K 120P拍攝的全畫幅相機，4K升格視頻提供了更強大的後期製作能力，這也是備受專業用戶青睞的一項功能。而且在拍攝4K 120P時，實際畫面是沒有視角裁切的，而且支持對焦功能，這一點更加重要。

在拍攝4K或者全高清視頻時，EOS R5可以選擇畫面裁切或者不裁切，所以這是一台支持4K 60P無視角裁切拍攝的相機。相機的4K視頻同樣具有DCI格式（4096×2160）和UHD格式（3840×2160），因此在使用無裁切格式拍攝時，實際視角會稍有不同。

在我們使用4K 30P拍攝時，EOS R5可以實現8.2K或者7.7K的超採樣（對應4K DCI和4K UHD），所以相機可以獲得非常清晰的4K視頻畫質。當然，如果我們使用4K 60P拍攝時，也可以使用Super35mm格式，使用5.1K或者4.8K來進行超採樣。（注：4K 60P拍攝時，無裁切模式為點對點採樣）

在拍攝4K或者全高清視頻時，EOS R5可以選擇畫面裁切或者不裁切，所以這是一台支持4K 60P無視角裁切拍攝的相機。（中關村在線授權使用）

當然，這台相機的視頻功能還有更多強大支持。這台相機還支持Canon C-Log伽馬曲線以及10bit視頻的錄製，錄製格式為HEVC。Canon C-Log曲線廣泛應用於視頻拍攝中，配合10bit視頻，可以提供更豐富的視頻後期空間。目前Canon 搭載的是C-Log 1，我們也期待未來可以通過固件升級，獲得性能更強大的C-log 3伽馬曲線。

目前Canon搭載的是C-Log 1，我們也期待未來可以通過固件升級，獲得性能更強大的C-log 3伽馬曲線。（中關村在線授權使用）

另外，相機還可以拍攝HDR PQ視頻，HDR PQ視頻採用HEVC編碼，支持色彩採樣4:2:2的10位機內錄製，當所拍HDR PQ短片輸出到兼容HDR的顯示器時，能夠獲得比普通短片更高的亮度，更廣的色階與色域，為觀者帶來更好的視覺體驗。

Canon EOS R5在拍攝視頻時，還有著非常穩定的眼部對焦，所以視頻拍攝時，能夠提供極其穩定的視頻追焦，這一點對於視頻拍攝尤為重要。

需要注意的是，Canon EOS R5如果要拍攝8K視頻，或者4K 120P，都需要使用高速度的CFexpress存儲卡，當使用V60以上速度的SD卡時，可以記錄8K UHD格式下使用IPB格式（幀間壓縮）記錄的8K視頻。

相機還可以拍攝HDR PQ視頻，能夠獲得比普通短片更高的亮度，更廣的色階與色域，為觀者帶來更好的視覺體驗。（中關村在線授權使用）

07／總結與樣片

Canon EOS R5是一台全面、全能、不留死角的跨時代旗艦微單。對於Canon EOS R5，這台相機的意義不僅局限於相機本身，不論是8K視頻，還是相機的拍攝性能，都能夠推動整個相機行業，乃至影視行業向前進步。

EOS R5擁有優秀的拍照畫質，相機的防抖、對焦、連拍，都堪稱行業巔峰水準，不論是8檔的防抖效果，還是4,500萬像素配合20fps的連拍速度，都刷新著數碼相機的新紀錄。

相機的8K視頻是最受矚目的地方，但是這台相機的視頻遠不是僅有8K。這是一台功能全面的視頻相機，專業用戶可以用它獲得高畫質的視頻輸出，而大眾消費者也能通過8.2K超採4K獲得非常理想的畫質。

Canon EOS R5是一台全面、全能、不留死角的跨時代旗艦微單。（中關村在線授權使用）

對於一台劃時代的相機，並不可能是十全十美的，所以這台相機難免會有一些小問題。例如個別鏡頭使用時，偶爾會出現某些性能上的適配問題，但是這些問題，都可以通過未來的固件升級得到解決。對於EOS R5來說，這台相機絕對是2020年最重要的相機新品，這台相機也開啟了Canon 拍照的新時代，未來的影像產品發展，也會向著多元化，全面化的道路繼續發展。

最後，我們來看一下這台相機的實拍樣片。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】