攝影教學︱相機新手必有5大迷思　光圈/快門/對焦/構圖一文看清

每年，都有無數的攝影新手投入到這個「燒錢」的興趣愛好中，尤其是在學生時期，很多人的攝影夢就是從這裡開始出發的。對於新手，也許很多攝影方面的常識問題並沒有深入的了解，也沒有相關的老師傅來帶他們，因此在迷糊中前行肯定是事倍功半。今天，我們就總結了五個攝影新手最容易犯迷糊的問題，一次性給大家進行解答。



▼▼▼攝影新手一定迷惑的五個問題▼▼▼

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對於攝影新手來說，在網上學習攝影相關知識肯定是沒錯的，這樣可以吸取前人的經驗，幫助自己快速成長，同時也避免了踩雷。但是在學習知識的時候，也要考慮查看文章、帖子等信息的時間，畢竟相機更新換代速度很快，技術也完全不可同日而語，所以我們應該學習更新的經驗，這樣拿著現在的相機才能夠更加得心應手，玩轉攝影。

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