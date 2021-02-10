撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-10 08:00

今天為大家帶來五款2020年萬元級視頻相機的橫向對比，五款相機全部為2020年的新品，是目前最熱門的五款產品。今天帶來的五款產品包括：Canon EOS R6、Sony A7C、Nikon Z 6II、Panasonic S5、Fujifilm X-T4。其中除Fujifilm X-T4外，其餘四款相機全部為全畫幅相機。這五台相機都具有相對理想的視頻拍攝畫質，是視頻工作者喜愛的視頻機型。

一、視頻規格

2020年視頻相機市場的一大變化，就是4K 60P下沉至中端市場，因此五款相機中，有4款支持4K 60P視頻拍攝，僅有Sony A7C依然為4K 30P。但是4款支持4K 60P的相機中，僅有Canon EOS R6支持4K 60P無裁切拍攝，其他相機在拍攝4K 60P時都有視角裁切，也就意味着其他相機在4K 60P拍攝時，都不能採用超採模式進行採樣。

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另外一點，五台相機中，只有Fujifilm X-T4支持拍攝時的幀內壓縮，其他相機拍攝時都採用幀間壓縮。但是考慮Fujifilm X-T4本身為APS-C畫幅，所以雖然具有幀內壓縮，但是並不會有畫質反超的可能。

在機內Log曲線與10bit錄製方面，僅有Nikon Z 6II，既不支持機內錄製N-Log，也不支持內錄10bit。其他機型中，Sony A7C不支持內錄10bit，但是可以錄製S-Log以及HLG。

最後，對於升格視頻拍攝方面，Fujifilm X-T4可以做到全高清下240fps的升格拍攝，而Panasonic S5可以做到全高清下180fps，至於其他三台相機，均為全高清下120fps。

因此在視頻規格方面，Fujifilm X-T4、與Canon EOS R6是相對而言規格最高的兩台相機，而Nikon Z 6II由於缺少內錄Log與10bit，在視頻配置方面相對較弱。但必須要說明，Nikon Z 6II雖然機內錄製時配置並不算高，但是Z 6II可以藉助外錄設備錄製4：2：2 10bit視頻以及N-Log，另外還可以外錄12bit的ProRes RAW。這裏我們只衡量相機機內錄製水平，如果考慮外錄，Nikon Z 6II是配置最高的一台相機。

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二、視頻畫質

如今視頻相機對畫質要求越來越高，視頻畫質受制於相機畫幅、採樣模式、格式編碼等多項因素影響。這裏我們根據實際性能，根據相機的視頻畫質與視頻高感，對五台相機進行了打分。

相機中，視頻畫質最好的當屬Panasonic S5，Panasonic S5具有雙原生感光度，可以保證理想的高感畫質，同時Panasonic相機向來以視頻畫質見長，相機可以拍攝4K 30P 4：2：2的內錄10bit視頻，而且4K 60P下依然可以實現4：2：0的10bit視頻錄製。總體視頻畫質方面，Panasonic S5得分為9.0，排名第一。

第二名為Canon EOS R6，這台相機具有優秀的高感，高感得分第一，而且視頻畫質純淨度高，細節解析力優秀，非常適合用於視頻工作室使用。

Sony A7C也有優秀的視頻畫質，但是這台相機缺少4K 60P以及10bit內錄，而且相對而言，索尼視頻更看重拍攝的便捷性而非視頻畫質，因此排名第三。

Fujifilm X-T4雖然是APS-C畫幅，但是擁有內錄10bit以及400Mbps的高碼流，因此畫質非常有保障，而Nikon Z 6II單純看畫質非常優秀，但是機內錄製畫質，缺少上升空間，因此排名第五。

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三、視頻拍攝性能

對於相機拍視頻而言，我們重點考量相機在視頻拍攝時的對焦與防震。

2020年發佈的視頻相機，全部都具有視頻下的眼部對焦技術，但是對焦性能各有不同。Canon EOS R6不僅支持人物、動物眼部對焦，還支持視頻下的鳥類眼部對焦，而且可以識別頭部輪廓，是相機中對焦性能最好的。

Fujifilm X-T4在對焦時，可以實現240fps下的自動對焦，這是其他品牌很少有能做到的。

而Panasonic S5，雖然之前松下相機的視頻對焦一直是相對較差的，但是S5的對焦性能其實有了很大升級，所以S5的視頻性能，在如今看並不算拉胯，而且Panasonic S5還支持視頻頭部輪廓識別，因此在人物視頻拍攝時，不同角度運鏡拍攝，對焦成功率更高。

在防震方面，Canon EOS R6擁有8檔防震，而且視頻下防震性能優秀，是所有相機裏防震效果，以及視頻防震最優秀的相機。

Panasonic S5具有6.5檔的防震效果，而且松下經營視頻防震已久，在視頻拍攝時擁有良好的防震性能。松下在視頻拍攝時，機身防震配合電子防震，可以獲得非常穩定的畫面，手持拍攝也不會有大幅抖動。

富士雖然機身防震起步不早，但是近兩年進步明顯，X-T4的視頻防震，可以在運鏡時提供穩定的效果，因此實際防震效果也比較理想。

Nikon Z 6II的防震效果是五台相機中相對較差的，不在於Nikon的機身防震設置，而是電子防震設置。Nikon Z 6II電子防震，會產生較為明顯的果凍效果，因此可用度相比於其他機型較低。

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四、總結

綜合考慮，五台視頻相機各有優點，但也有不足。消費者可以根據自己的拍攝需求，選擇合適的相機。

總體看，五台相機中Canon EOS R6與Panasonic S5是整體視頻性能最優秀的兩台相機，兩台相機都有着出色的視頻畫質，而且視頻高感表現良好。相比之下，Canon EOS R6擁有更加優秀的視頻高感畫質，而Panasonic S5則有更好的畫面解析力以及更豐富的視頻功能。

Panasonic S5相機視頻功能最為豐富，而且具有雙原生感光度，因此擁有相當理想的視頻高感畫質。但是這台相機在對焦性能上依然處於弱勢，相比於Canon EOS R6或者Sony A7C的對焦性能，Panasonic對焦系統還有很大的提升空間。

Sony A7C是2020年熱門Vlog相機，小巧的機身更適合日常Vlog拍攝。這台相機視頻表現更注重視頻拍攝的易用性，畫質上要弱於Canon EOS R6與Panasonic S5。

Nikon Z 6II雖然是尼康相機中偏向視頻的型號，但是總體看尼康在視頻領域與Canon、Sony相比，目前差距依然較大。Z 6II雖然視頻解析力不錯，但是機內錄製時，整體視頻功能依然有待提升。但是Nikon Z系列鏡頭全部進行了視頻優化，而且擁有諸多適合視頻拍攝的小型化鏡頭，而且Z 6II的對焦性能有了大幅提升，因此用於Vlog或短視頻拍攝，也是不錯的選擇。另外，Z 6II的外錄性能非常強大，如果使用外錄，Z 6II是目前幾台相機中視頻規格最高的機型。

Fujifilm X-T4作為APS-C畫幅相機，與全畫幅相機並排比較具有天生的畫幅劣勢。但是視頻領域畫幅的差別並不會像拍照一樣，產生直接性差距，加上Fujifilm X-T4的高規格視頻拍攝能力，這台相機的視頻性能，依然是相當強大的。而且富士有內置膠片模擬，直出色彩可以省去很多後期調色的步驟，有利於視頻的快速剪輯製作。

對於這五台相機，您更喜歡哪一台呢？

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