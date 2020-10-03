【Nikon Z5評測】入門級無反相機操控性能出色　攝影新手好選擇

年輕人選擇第一台相機，如果是全畫幅，可以少走很多彎路。今天筆者們為大家帶來的是Nikon剛剛發布的全畫幅微單相機Z5，這台相機擁有2400萬像素，搭載了機身五軸防震，有著非常出色的操控性能，是年輕人購買相機的好選擇。

Nikon Z5是Nikon第四台微單相機，定位介於Z50與Z6之間，是一台入門級全畫幅微單，如果類比市場上同類機型，可以大致等同於Canon EOS RP。但是從機身性能來看，Nikon Z5的配置是要遠高於Canon EOS RP的。

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在這一級別的全畫幅相機中，Z5的優勢在於擁有非常優秀的機身做工和操作手感，具有機身防震、擁有出色的對焦系統、良好的畫質表現。同時，Nikon Z卡口擁有眾多輕量化的鏡頭可供選擇。這一次隨Z5一同發布的，還有一枝Z 24-50mm F4-6.3鏡頭，這枝鏡頭是一枝極其輕量化的套機鏡頭，不僅價格實惠，而且素質頗為不錯。

Nikon Z5和Z6，乍一看參數有很多相同點，兩部相機都擁有2400萬有效像素，有具有機身五軸防震，都具有273點對焦。但是Z5不能簡單理解為Z6的精簡版，Z5的機身是完全重新設計的一台全畫幅機身，而且很多性能上也與Z6有所區別。這兩台相機，Z5更傾向於入門用戶使用，而Z6定位更專業，更適合專業用戶，特別是視頻工作者。對於這台相機，筆者們使用的是工程樣機，並不是正式版本，而且目前相機的RAW格式還無法解開，未來筆者們會帶來更多產品測試內容。

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01/ 機身外觀

Nikon Z5雖然定位為入門級全畫幅微單，但是機身做工一點都不含糊。首先是鎂鋁合金機身，配合防塵防滴濺設計，讓這台相機擁有出色的防護性。另外機身背部的設計與Z6非常相似，具有機身對焦快速選擇撥桿，讓相機的操控性更加優秀。

如果要辨識Z5和Z6，除了相機的銘牌之外，最直觀的就是頂部的轉盤位置。Z6擁有肩屏，因此模式轉盤在機身左側（圖片中為右側），而Z5沒有肩屏，模式轉盤位於左側。從相機正面看，Nikon Z5與Z6機身大小幾乎一樣，從重量來看，Z5的機身重量為680g，而Z6的重量為675g。

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機身背部來看，Nikon Z5的設計和Z6非常像，按鍵設計與位置幾乎一模一樣。作為入門級全畫幅，這台相機保留了對焦撥桿，這一點非常良心。豐富的按鍵設計，也保證了足夠優秀的操控性。Nikon Z5的屏幕也是210萬畫點的可翻轉觸控屏，規格與Z6相同，而且同樣具有約369萬畫點的OLED取景器。可以說取景器和屏幕規格是非常高的。

相機頂部是有較大差別的，NikonZ6具有肩屏，而Z5是不具備肩屏的，但是除此之外，這兩台相機的頂部手柄部分按鍵設計是一模一樣的。兩台相機都有著手感出色的手柄結構，因此握持感受非常理想，哪怕是使用大尺寸鏡頭，兩台相機也能獲得理想的握持感受。

Nikon Z5這一次採用了雙SD卡槽，而Z6是單XQD卡槽，在儲存卡使用上，Nikon Z5不僅更加方便，而且成本更低一些。Nikon Z5的接口設計非常豐富，而且具有監聽耳機接口，拍攝視頻時可以更好得試試監聽收聲效果，這一點非常良心。值得注意的一點，Nikon Z5換用了全新的EN-EL15c電池，這塊電池可以完全兼容EL15系列電池的機型，但是使用Z5+EL15c時，可以獲得機身usb供電功能。供電與充電不同，意味著Z5可以一邊充電，一邊拍攝了。

這次與Z5一同發布的，還有一枝Z 24-50mm F4-5.6鏡頭，這枝鏡頭是一枝伸縮式的超輕量化套機鏡頭。鏡頭重量僅有195g，所以Nikon Z5+鏡頭的重量只有875g。這個重量還沒有一台全畫幅單反的機身沉，所以是非常輕量化的組合。這枝鏡頭採用了非常緊湊的設計，收納時體積非常小，因此整體大小控制的非常理想。在實際使用中，這枝鏡頭有著相當不錯的畫質。未來我們也會為大家帶來這枝鏡頭的實際測試。

02/ 相機畫質

Nikon Z6擁有2400萬像素，機身照片分辨率為6016×4016。不過筆者們暫時還解不開相機的RAW格式，因此這裡先帶來相機的JPG高感測試。

從實際畫質來看，這台相機作為2400萬像素的全畫幅相機，高感畫質是有充分保證的。在ISO 6400以下，測試環境中都能獲得理想的畫質表現，在ISO 12800開始，畫面細節開始下降。由於筆者們還不能打開相機的RAW格式，相機的細節捕獲能力暫時不能確認。

+ 4 + 4 + 4

可以說Nikon Z5雖然傳感器與Z6並不相同，但是依然有理想的畫質表現，不僅細節解析力很出色，而且噪點控制理想。筆者們可以通過一些實際拍攝的照片加以展示。

這張照片是筆者使用Nikon Z5拍攝，使用的是Nikon Z 50mm F1.8鏡頭，光圈全開拍攝的一棵萱草，對焦選擇了花蕊的位置。可以看到，筆者們將照片進行100%放大，照片的細節是非常驚人的。像這種細微之處的對焦，一般相機很難實現，Nikon Z5同樣具有微點對焦功能，可以藉助於微點對焦，進行精細的自動對焦。

這張照片是筆者拍攝的北京不老屯星空，拍攝時使用了Nikon F卡口14-24mm F2.8鏡頭，ISO 3200的感光度，曝光時間為15s。可以看到對照片進行放大，不僅細節保存非常豐富，而且噪點是非常少的。可以說Nikon Z5是一台高畫質的入門微單，弱光拍攝時能有非常出色的畫質表現。

03/ 相機拍攝性能

Nikon Z5在這一級別的相機中，有兩大優勢：一個是與Z6相似的對焦系統，對焦性能強大；一個是具有五軸機身防震，使用時穩定性更好。

先說對焦，這台相機的對焦系統具有273個對焦點，支持人物、動物的眼部對焦，視頻拍攝時支持面部識別，所以拍攝時能夠有順暢的對焦體驗。

這兩張GIF圖展示的是Nikon Z5的眼部對焦功能，一個是照片拍攝時的眼部對焦，一個是視頻拍攝時的面部對焦。Nikon Z5在實際拍攝時，能夠提供非常穩定的對焦與追踪，就算是用於視頻拍攝，也能得到流暢的拍攝體驗。

這兩張GIF圖展示的是Nikon Z5的眼部對焦功能（中關村在線授權使用）

這兩張GIF圖展示的是Nikon Z5的眼部對焦功能（中關村在線授權使用）

在動態追踪上，以這幾張照片為例，我們在北京晚上7點15分左右拍攝蜂鳥蛾，拍攝了這麼幾張照片。可以看到在相對昏暗的環境下，利用Nikon的自動對焦系統，我們可以輕鬆追踪蜂鳥蛾並進行對焦。

當然，這台相機的連拍速度也相對不錯，Z6可以實現12fps的高速連拍，但是這台相機可以實現對焦狀態下4.5fps的連拍速度，日常拍攝時，這樣的連拍速度已經足夠使用了。在實際拍攝時，Nikon Z5對於人物的對焦是非常靈敏的，但是對於動物拍攝時，追焦表現與Z6相同，並不算特別理想。

下面要說的是相機的防震功能。這台相機和Z6、Z7一樣搭載了機身防震，而且機身防震效果出色。下面我們為大家帶來這台相機的防震測試。下圖我們展示了測試畫面和實際截圖區域。

在測試中，我們使用Nikon新發布的Z 24-50mm F4-6.3鏡頭，50mm端最高可以實1/5s到1/4s的防震效果，實際防震效果大約3.5檔。

04/ 視頻性能

Nikon Z5的視頻性能和Z6有較大不同，這台相機也搭載了4K 30P的視頻，但是並不像Z6是全畫幅區域6K超採4K，而是中心區域點對點，因此具有1.7倍的視角裁切。不過，基於全畫幅傳感器，這台相機的4K畫質還是非常理想的，我們選取畫面100%截圖，4K視頻的細節解析力還是相當優秀的。

在全高清模式下，這台相機並不支持全高清120P的升格視頻拍攝，最高支持全高清60P。不過這台相機可以選擇視頻拍攝的採樣格式，在全高清模式下，不管是30P還是60P，都可以選擇全畫幅區域無視角裁切拍攝，或者是DX格式視頻拍攝。

05/ 拍攝體驗

Nikon Z5擁有出色的拍攝體驗。總結來看，可以概述為以下幾點：

1. 相機機身操控優秀，拍攝時可以得到專業級相機的操控感受

2. 高感表現理想，夜晚拍攝時也能得到理想的拍攝體驗

3. 續航能力優勢，能夠滿足長時間拍攝的需要

4. 良好的直出色彩，能夠讓入門用戶也獲得理想的照片

5. 日常拍攝時對焦穩定，與Z6的3.0固件對焦感受相同，對焦靈敏度提升較大

但是實際拍攝時筆者認為相機相對不足的地方：

1. 弱光對焦能力不及Nikon Z6

2. 運動場景對焦性能不夠理想

3. 4K視頻有視角裁切

對於一台入門級別的全畫幅微單，這台相機的性能其實已經非常強大了。Nikon一直以高畫質著稱，這台相機也不例外，而且相機的操控體驗優秀，哪怕是新手用戶也能夠快速上手。如果您是攝影新手，那麼Nikon Z5是一台非常合適的入門全畫幅。如果您過去使用Nikon的DX格式相機，那麼升級到Z5，也是性價比頗高的選擇。

最後，我們來看一下Nikon Z5的實拍樣片。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】