撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-06-17 08:00

雖然近日有傳言指三星平價旗艦 S21 FE 系列，將因晶片組供應問題而未必能如期推出；但相對作為品牌推廣重點的可摺疊螢幕手機，時間表就應該未受影響。有韓媒在較早前報導，指品牌將打算讓這款重點旗艦產品，在 8 月 27 日正式上市。

▼▼▼Galaxy S21 FE或因晶片供應問題推延遲推出▼▼▼

有鑑於更早時份，曾有傳三星可能在八月初或八月末推出 Galaxy Z Fold3 及 Z Flip3 兩款旗艦可摺疊螢幕手機，但據韓媒 Yonhap News Agency 報導，就兩個說法其實某程度上都為正確。報導指三星將在 8 月上旬舉行 Unpacked Event 網上發佈會，時間將可能為 8 月首週末或第二週初；而正式上市日期就按慣例，預計在發佈會後兩至三星期、八月尾的週五開售，頗大機會為 8 月 27 日。

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推出產品方面，除作為發佈會重點的 Galaxy Z Fold3 跟 Z Flip3 之外，一併推出的新品尚有智能穿戴裝置新作 Galaxy Watch 4、及新一代真無線入耳 Galaxy Buds 2（暫稱）。與此同時，該報導又為 Galaxy S21 FE 的延遲說法作出解釋，指廠方為將營銷資源集中至兩款 Z 系列手機，故在審視計劃後，將原本打算同步於 8 月推出的 Galaxy S21 FE，推遲一至兩月至 9 月尾或 10 月初發佈。

▼▼▼另一組Galaxy Z Flip3圖片▼▼▼

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