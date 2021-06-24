撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-24 17:19

Apple Store有不少設計都極具特色，每棟建築物仿如藝術品。近日於美國洛杉磯市中心將會有新的蘋果零售店落成，新店修復並改建了接近過百年歷史的百老匯劇院，並命名為Apple Tower Theatre，別具復古色彩。官方就公開內部圖片，讓未能去到的遊客都可以朝聖！

蘋果零售店可說是品牌的另一標誌，全球共511間零售店，每間都各有特色。這次新開的Apple Tower Theatre就是洛杉磯第26間Apple Store，前身是洛杉磯第一家專為有聲電影打造的劇院，由著名的電影劇院建築師 S. Charles Lee 於1927年設計，自今已有過百年歷史。

位於美國洛杉磯第26間新Apple Store「Apple Tower Theatre」接近過百年歷史。圖片來自：Apple Store

這間曾在1988年時關閉的劇院，時隔多年再次讓蘋果修復後重現到遊客眼前。建築整體經過全面的抗震升級，鐘樓、百老匯大遮篷、懸掛招牌、彩繪玻璃窗、拱形樓梯等都被保留修復，宛如新的一樣。

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蘋果除了愛租用當地最貴地段的地方做零售店外，一向愛和當地政府及藝術家合作，共同修復及保育經典歷史建築物，希望將歷史、藝術和科技融合在城市當中。全球眾多Apple Store當中，有不少商店都是改建歷史建築，進入商店中購物也同時在參觀藝術建築，好像去到法國巴黎的香榭大道，你一定不會想到在充滿19世紀色彩的公寓裡，竟然是Apple Store！

👇👇【點圖放大看】全球15間最靚經典歷史建築Apple Store👇👇

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Apple Store另一大特色就是富有現代感、猶如藝術品般，令人嘆為觀止的現代化建築物。這些建築物有著脫俗的構想，不是在市中心中建成可開放的全落地玻璃，就是在水上建玻璃半球的商店，間間商店不但設計前衛，建築費也所費不菲，幾乎每間零售店都可以成為當地的地標打卡位！

👇👇【點圖放大看】全球15間最靚現代化Apple Store👇👇

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同場加映：Apple Design Awards 2021公布 12款必裝年度iPhone／iPad Apps

Apple Design Award 2021公布，12款必裝年度iPhone／iPad apps介紹！WWDC21去到尾聲，亦都是年度Apple Design Award 2021設計獎公布時間，合共12款得獎apps包括遊戲、工具及管理健康等，非常實用，值得大家安裝。

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同場加映：Apple Music空間音訊/無損音樂登場 iPhone如何收聽？9重點必知

Apple Music終於正式開放空間音訊、無損壓縮音樂，9個iPhone／AirPods用家重點懶人包！早前Apple已公布將會在Apple Music加入對應Dolby Atoms的空間音訊以及高質無損壓縮音樂，早前終於正式實裝，究竟如何收聽？有多少歌曲選擇？AirPods用家又如何收聽？下文為大家深入解拆。

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同場加映：Apple Watch家人共享設定教學 學識後無需iPhone可撥電話/傳訊息

WWDC21 提到香港的 Apple Watch 用戶也可以透過「家人共享設定」功能，讓沒有 iPhone 的家庭成員，也能夠透過 Apple Watch 開啟部份額外功能，如撥打電話﹑傳送訊息﹑分享位置等。現時香港有兩間電訊商支援Apple Watch「家⼈共享設定」功能，包括數碼通和 csl，完成登記後，將可在 Apple Watch 自動下載及啟動 eSIM。

👇👇Apple Watch家人共享設定教學👇👇

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