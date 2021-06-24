撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-06-24 16:07

備受果迷關注的新代 iPhone 資訊，近日又添加了不少關於機身配置、功能及價格傳言。其中好消息包括新代 iPhone 機價可能維持不變、同時亦頗有機會在原先 Face ID 上、再加回 Touch ID 指紋辨識；但同時因為攝像模組功能加強，鏡頭位或較前代更大。

現時蘋果對新代 iPhone 的名稱，據供應鏈資訊似乎又由 iPhone 13、變得偏向傳統小改款叫法的 iPhone 12s 系列；同時雖然去年因社會環境關係導致 iPhone 12 系列出貨及發佈延遲，但今年從各方消息推斷，蘋果將回復九月推出 iPhone 新作的習慣。有傳言就指蘋果打算趕在 9 月最後一個週五、即 9 月24 日發售新代 iPhone ，從而反向推測 Apple Event 或會在當地時間 9 月 14 日舉行。

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至於手機功能方面，國媒引述知名分析師郭明錤早前報告，指蘋果在疫情開始後，就一直測試屏下指紋功能；而他在去年前就已預測，今年（2021 年）推出 iPhone 新品將加回 Touch ID 指紋辨識，頗大機會為採用超聲波感應方式螢幕指紋辨識技術；配合感應器體積收細的 Face ID 模組，同時為手機提供多個生物保安方案。

另外，多個消息源確認全線新代 iPhone 系列，將改用感光元件移軸式光學防震主攝像模組，因其體積較現在鏡片移軸光學防震模組更大，故無可避免地讓機背鏡頭模組較前代更佔位置。

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