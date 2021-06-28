撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-28 15:32

【黑雨／天文台／天氣潮濕／抽濕機】天文台6月28日8時20分發出今年首個黑色暴雨警告信號，不過不少市民都抱怨天文台太遲發出信號，部分人甚至在上班途中才收到廣播。打工仔「濕笠笠」回家當然也不想家中變得潮濕，理工大學電機工程系教授鄭家偉，即教大家用抽濕機8大注意位！

天文台在6月28日發出今年首個黑色暴雨警告信號，不少市民外出上班時都非常狼狽。（張浩維攝）

黑色暴雨警告信號下外面橫風橫雨，港島西、大嶼山南部及南丫島的雨量更超過200毫米，打工仔學生哥最開心就是偷得半日假期。不過落雨斯濕，家中的衣物和傢俬都會感到有濕氣。想在家都過得乾爽舒服，開抽濕機抽抽濕就是最好的方法，但點用抽濕機才最快乾最省電？

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下雨季節天氣潮濕，雖然抽濕機有助保持環境乾爽，減少霉菌，但也不代表開得越久越好，濕度過低都可能隨時誘發皮膚病。不想皮膚變乾燥，皮膚科專科醫生陳厚毅教你如何開抽濕機才對皮膚好。

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日日長開抽濕機抽，再靚的皮膚也會被抽乾！不想皮膚乾？即睇👇👇👇皮膚乾燥者注意！！醫生4個建議👇👇👇

現時市面上的抽濕機大致分為壓縮式、熱石式和混合式三種操作種類，較多人用的是傳統家用抽濕機壓縮式操作。早前消委會報告有12個保養及購買貼士，近期想入手抽濕機的值得一看。

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同場加映：春天潮濕｜天文台料月中濕度最高95% 消委會46款乾衣機規格評比

乾衣機雖然可以幫大家在潮濕天快速乾衣，但原來並非所有衣物都適用，部分衣物物料放入乾衣機有機會縮水，甚至引致起火。使用乾衣機前，應先參考衣物上的標籤。同時，消委會更教路 10 大乾衣機使用同貼士，想用得安心放心，保障家居安全和衣物質量？馬上點擊下圖放大了解。

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同場加映：天文台料周末濕度95% 2021年10款抽濕機格價 附消委會14款評測

受熱帶風暴彩雲影響，天文台預計未來9日都有機會下驟雨，正好為酷熱降溫，濕度同時最高達95%。濕度太高不但影響睡眠品質，更會促使過敏原（如塵蟎）滋生，造成過敏，甚至誘發氣喘。記者找來市面上10款抽濕機規格和格價，入手前可參考。

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