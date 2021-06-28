撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-06-28 18:21

行雷閃電下大雨時，最適合躲在被窩中看恐怖片。夏天最常會打風，不能外出時，準備定十套八套恐怖懸疑片在家中看就最應景。下面推薦10套Netflix驚慄好戲好劇，安在家中聽住外面行雷和大雨聲觀看就最啱！

【1】《慘雨》（The Rain）

顧名思義當然跟下雨有關，是丹麥首部Netflix原創劇集。故事講述一場雨帶來了殺人病毒，幾乎滅絕人類文明，主角一家隨即躲進地下室中避過一劫，但數年後再次逃出地下室後，卻發現原本先進的城市已經變成原始森林，四周都是弱肉強食的動物和人類，在現時新冠肺炎流行下看另有一番滋味。下毒雨令劇集氣氛變得壓抑緊迫，帶有末日驚慄的感覺，外面下著大雨時觀看最適合！

【1】《慘雨》（The Rain）劇照

【2】《孤疑》（The Orphan）

說起經典驚慄片怎少得《孤疑》，不少網友都認為下雨天看哥德式恐怖片別有一番滋味。電影講述一對夫妻領養了一名外表天真無邪的善良小女孩，殊不知小女孩內裡卻住著一個魔鬼，報復寄養父母，反目成仇，殺人不眨眼的小女孩，原來實際上是一個心狠手辣的成年女性，因為罕見疾病導致身體永遠停留在小朋友的樣子。

【2】《孤疑》（The Orphan）劇照

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