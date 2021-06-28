撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-06-28 17:30

【黑雨/香港天文台】天文台6月28日星期一發出今年首個黑色暴雨警告信號，不少網民都拍得短片，顯示有港鐵站變「水舞間」，有些地點更有「山洪暴發」。不過，都不及以下6段經典短片有趣，例如無綫新聞記者潘蔚林追風報導、由森美聲音導航的惡搞短片《返工》等等......

【黑雨+打風惡劣天氣經典6段YouTube】（）

【1】小學生遇上打風的心聲

2013年打8號風球，無綫新聞就訪問過這5位的小學生，在電視機前真情流露出對停課的心聲，興奮雀躍地希望翌日都是十號風球、雷暴警告、黑色暴雨警告，十分天真無邪。正所謂童言無忌，不知道老師們看到報導心情會是怎樣呢？

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【2】「颱風之子」MJ潘

2009年颱風莫拉菲襲港，無綫新聞記者潘蔚林就趁凌晨時分，出到尖沙咀海傍直播新聞，當時風勢強勁，潘蔚林為了紮起馬，做出米高積遜45度向前傾斜動作，因而被網民封為「颱風之子」MJ潘！

👇👇黑雨+打風 6段經典好笑YouTube片 【點圖放大】👇👇

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同場加映：「黑雨」返工衣服濕透／洗衫想快乾？專家教抽濕機使用8大注意位

【黑雨／天文台／天氣潮濕／抽濕機】天文台6月28日8時20分發出今年首個黑色暴雨警告信號，不過不少市民都抱怨天文台太遲發出信號，部分人甚至在上班途中才收到廣播。打工仔「濕笠笠」回家當然也不想家中變得潮濕，理工大學電機工程系教授鄭家偉，即教大家用抽濕機8大注意位！

👇👇抽濕機放浴室？點抽先最乾？專家教8大注意點！👇👇

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想知更多注意點？皮膚科醫生教路正確用抽濕機5大要點？即睇全文：「黑雨」返工衣服濕透／洗衫想快乾？專家教抽濕機使用8大注意位

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洗衣機藏菌｜美國亞利桑那大學（University of Arizona）有研究指出，原來洗衣機細菌含量超標極高，更加污糟過馬桶！想徹底清潔洗衣機，到底要怎樣做？每次清潔需要相隔多久？

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