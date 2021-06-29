Windows 11為何要兼容Android App？微軟打開放旗號仍遭對手抨擊

撰文： 數位時代 最後更新日期： 2021-06-29 08:00

微軟盛大的Windows 11發表會，是一封給蘋果的戰帖。這次發表的新功能中，最引人注目的莫過於微軟將大舉開放Windows作業系統，包括允許Android App直接在平台上執行，不必像以往再依靠模擬器。

在Intel及亞馬遜的技術支援下，未來用戶將可以直接在Windows上執行Android App，同時微軟也將推出一個全新Windows商店，開發者甚至可以直接建立自己的支付系統，不必給予微軟抽成。微軟近期還將對開發者的抽成降低到了12%。

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讓Windows更開放，微軟宣佈Windwos 11可使用Android App

「現在這個世界需要一個更開放的平台，一個允許應用程式自己成為平台的平台。」微軟執行長薩蒂亞．納德拉（Satya Nadella）在發表會上表示。

外媒《The Verge》更評論，納德拉演講的字字句句，都是在指出Windows將成為比macOS或iOS更優秀的創作者平台，認為用戶應該對自己的電腦擁有更高的控制權利。

相較之下，蘋果正因對App Store的強硬管理而訴訟纏身，前陣子才與遊戲開發商Epic Games對簿公堂，而當時微軟也聲援這敢於向大鯨魚反抗的小蝦米，甚至在庭上為Epic Games發言。

微軟也是App Store政策的受害者，其雲端遊戲服務xCloud延遲許久才在App Store上提供服務的原因，便是蘋果對平台的嚴格管制，要求所有提供串流的遊戲都必須個別經過審核。

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與蘋果抱持相反理念，微軟強調用戶應有選擇權利

這次大開放代表全球Android開發者將有望進軍Windows系統13億用戶的市場，同時微軟也有機會將市場拓展至Android全球30億的用戶，對抗擁有逾16億用戶的蘋果生態系。

微軟與蘋果是目前美國唯二市值突破兩兆美元的科技巨頭，但理念上形成了鮮明的對比。納德拉指出，「我們應該有權選擇使用的App、消費的內容、想聯繫的人們，甚至是我們怎麼使用自己的注意力，作業系統應該更符合我們的需求，而不是我們配合它。」

剛好就在微軟舉辦發表會前夕，蘋果才發表了一份長達16頁的報告書，闡述一旦放鬆對iOS的掌控，允許用戶透過其他管道安裝App，會讓用戶接觸到惡意軟體、盜版產品，導致使用體驗變得更糟糕。

過往的微軟對Windows系統並沒有如此開放的態度，當初進軍手機領域時都試圖將Windows系統搬到行動裝置，並且遲遲不願推出行動版的Office服務，直到納德拉上任才改變這一切。

在納德拉的主導下，雲端成為微軟一切服務的根基，作業系統不再是需要嚴格把控的閘門。納德拉認為，未來真正的運算平台將轉往雲端，執著於作業系統已是件毫無意義的事。

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一場以開放為主題的發表會，為何引起競爭對手反彈

但儘管這次微軟多次強調Windows將成為一個開放的平台，這個全新登場的作業系統卻潛藏著一個壟斷的疑慮。微軟計畫將旗下企業通訊軟體Teams設置為Windows 11的預設軟體，這很可能會引發競爭對手的反彈。

過往微軟就因為將IE設為Windows預設軟體，而遭到競爭對手一狀告上法院。雖然最終法院認定微軟有壟斷疑慮，但礙於IE使用率過於龐大，因此沒有強制要求從Winodws系統中剝離。

儘管微軟強調，用戶可以依照需求刪除連結Teams的功能，且安裝的版本是一般版非企業版，意謂著對企業通訊服務影響有限。微軟副總裁梅蒂（Yusuf Mehdi）解釋，Zoom、Slack等服務都可以在Windows 11上良好運作、利用所有新功能，「我們的成功是基於他們能否在我們的平台上取得成功，如果我們做出限制反倒會傷害Windows 11。」

但競爭對手並不領情。根據《彭博社》報導，Slack便認為這種捆綁作法對競爭可能不公平，「選擇比綁死更好、開放更勝於封閉，公平競爭是最優先的事，可惜為從來沒有這麼認為。」

Slack過往對微軟將Teams與Office服務捆綁銷售的作法便抱持強烈反對，去年7月曾向歐盟控訴這導致Team處於有利的競爭地位。Slack在去年12月已被Salesforce以277億美元收購，但Salesforce與微軟又是重要的合作夥伴，Slack是否會與微軟正面衝突，或許還是未知數。

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