撰文： Mobile Magazine 最後更新日期： 2021-06-30 15:00

預計在八月正式發佈的三星摺屏旗艦 Galaxy Z 系列，早前流出資訊多以 Z Fold3 為主；不過新近終於有關於「真摺機」Galaxy Z Flip3 消息，有疑似手機的官方 CAD 機圖流出，可更清晰看到裝置擁有尺寸更大的機蓋副屏，同時亦展示了多色機款設計。

據外媒展示的 Galaxy Z Fold3 疑似官方 CAD 圖集，這次手機將分別提供深綠、淺紫、米黃、深藍、粉紅、灰、白及黑色機款，預計部份色款為面向大眾零售市場、個別色款就可能只在 Samsung 網上商店或指定渠道獨家發售。由相片中可以看到，裝置機背上半採用了面積比前代明顯更大的副螢幕，同時雙攝像模組亦改為垂直配置。

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綜合現有資訊，Galaxy Z Flip3 採用了跟前代可視面積相同的 6.7 吋 25：9 比例可摺疊螢幕，但就要轉配耐用度更佳的 Ultra Thin Glass（UTG）玻璃面板；與此同時，機背副屏將擴展至 1.9 吋大小，可顯示更豐富通知內容。預計 Z Flip3 將配備電量大致等同對代的 3,273mAh 電池、保留 15W 充電跟 9W 無線充電規格，好消息是機身或符合 IP67 抗水防塵標準。

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