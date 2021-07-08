撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-07-08 08:00

不少人都習慣將手機放到褲袋，萬萬想不到竟然暗藏危機！根據印度網站madhyamam報道，31 歲男事主工作期間，褲袋的POCO C3 手機突然爆炸起火，男事主即時脫下褲子，可惜褲袋的駕駛執照及金錢一同被燒掉，就連右邊大腿都被嚴重燒傷，需要即時入院。沒想到出事的手機竟然是小米 POCO C3型號 ！

出事的手機是小米旗下的POCO C3 手機。（印度網站madhyamam 圖片）

如圖所見，小米POCO C3手機鋰電池位置嚴重燒焦，就連手機殼都熔了！其實去年這型號手機曾經在印度銷量突破100萬部，因為擁有5000mAh 大容量電池，然而一部只賣7​​499盧比（約780港元）成為超平價入門手機。

雖然有關意外成因未知，但理工大學電機及工程學系教授鄭家偉曾經對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，原來錯誤手機充電，是好容易釀成意外！

👇👇專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

+ 9 + 9 + 9

同場加映：日本消委會公開手機充電4大危機 睡前一個動作極危險 附8招自保

如果問你最害怕的事，會不會是怕撞鬼？但筆者覺得最怕是在街上發現手機沒電。因此，很多人都會帶隨身行動電源（充電器／尿袋），確保手機至少 24 小時都有足夠電量。日本消委會（ 日本國家消費者事務中心 NCAC）早前指出，手機和行動電源的鋰電池，如使用不當的話，有機會出現 4 個危險狀況，沒想到睡前手機邊充電暗藏危機。

👇👇日本消委會公開手機／「尿袋」充電4大危機 充電頭有導電異物時充電，竟會高溫達250 度?👇👇

+ 4 + 4 + 4

瀏覽全文：日本消委會公開手機充電4大危機 睡前一個動作極危險 附8招自保

同場加映：手機充電前無拆保護套 原來超傷機 11大充電壞習慣危害手機

【手機充電壞習慣／延長手機壽命】有沒有發覺你的手機電量愈來愈少？明明才充滿100%電量，電量卻又「倒水」般流失？問題未必出於你的手機本身，而是你的充電習慣。一些看似是極平常的習慣，例如充電時不拆手機殼、通宵充電等，原來都很傷電池。以下11個常犯的充電壞習慣，如不快快戒掉，恐怕會令你手機加速「陣亡」。

👇👇【點圖放大看】11大令你手機電池減壽的壞習慣👇👇

+ 8 + 8 + 8

瀏覽全文：手機充電前無拆保護套 原來超傷機 11大充電壞習慣危害手機