奧運直播｜Now TV、Now E手機如何免費睇9條頻道？附首週必睇賽程

奧運直播，Now TV、Now E如何免費任睇9條頻道？兼送300GB 5G Sim卡！附首週必睇賽程表。東京奧運2021本週正式展開，雖然今年全港5個電視台均有免費直播，可是各台直播頻道及時數不同，而且論方便程度亦有分別。當中Now TV、Now E有最多頻道直播，而且更會特設主力直擊香港隊賽事頻道，而且又可以用多個手機apps免費收看，似乎是追奧運最好選擇之一。



今屆東京奧運即將展開，而且今屆同樣有不少香港運動員參予，當然人人都要大力支持。雖然今屆奧運5台免費直播，不過各自製作，直播頻道數量亦有很大分別，如果想看直播應該如何選擇？今次Now TV及Now E單單已經有多達9個奧運直播頻道，而且更有主力直擊港隊頻道，加上用手機Now Player（隨身睇）或Now E就可以隨身用手機免費睇，或許是最佳選擇。

今屆東京奧運完全免費直播，全港市民投入奧運熱潮。

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同場加映：東京奧運即將來臨，Apple同步推出22個國家主題顏色的Apple Watch錶帶，為支持自己喜歡的國家當然要入手！早前外國已正式推出，立刻看看實物開箱。



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同場加映：5000蚊電子消費券派發在即，記者為大家盤點近年Apple最抵買、最值得入手的12件產品，等大家毋須煩惱。



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