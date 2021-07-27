玩具迷自製九龍城寨、中國冰室微縮模型，像真度極高（附iPhone拍攝及製作技巧）！近年興玩微縮玩具模型，將香港或世界各地著名的地標或象徵放在家中。兩位玩具迷Ian及Tim同樣深愛微縮模型外，更投放十多年時間自己製作香港逐漸消失的地標，「中國冰室」、「九龍城寨」等經典地方一一重現眼前，可單滿足自己，又為香港歷史作保育。



超像真的微縮世界（龔嘉盛 攝）

Ian從小就很喜愛玩具，尤其Action Figure特別喜愛，「如超人、英雄等Action Figure玩具自小就很喜歡，不過小時候沒有錢買，不如自己製作。」十多年前，因為工作的關係認識Tim後，二人一拍即合，決定合作製作不同的模型。Tim指「自己最喜歡儲不同的小型物件模型，由扭蛋至自己製作的作品都已經非常多，後來決定與Ian合作製作微縮模型時，我就主力負責小道具、物件，而Ian則主力製作環境、人物等，分工更合拍。」

全部由Ian及Tim親手製作的模型栩栩如生。

👇👇即睇Ian及Tim二人製作微縮模型玩具製作秘密，以及用iPhone哪3款apps來拍攝及製作👇👇

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👇👇即睇中國冰室、九龍城寨玩具店及城寨光影三款微縮模型細節，看看多細緻。👇👇

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Ian不時都參考攝影大師何藩的作品，製作微縮模型，完美重現昔日風光。（龔嘉盛 攝）

同場加映：一年一度的以iPhone拍攝作主題的IPPAAWARDS 2021最後得獎作品終於揭曉，今年總冠軍作品以5年前舊款iPhone 7拍攝，可見就算舊iPhone，只要識得用都可以拍攝出色作品。



👇👇IPPAAWARDS 2021 得獎作品👇👇

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同場加映：【香港動漫電玩節2021／ACGHK 2021／動漫節／Cosplay照】今年動漫節由7月23日至7月26日於灣仔會展舉行，記者於現場拍攝大量Cosplayer圖輯，就算大家沒有時間到場，都可以欣賞現場美照。



👇👇即睇7月25日 動漫節第三日 場內Cosplayer美照圖輯👇👇

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