iOS 14.7.1緊急發布！修正無法解鎖Apple Watch問題及安全漏洞

蘋果今日向iPhone和iPad用户推送了iOS/iPadOS 14.7.1更新，內部版本號18G82。



此次更新主要修復了iOS/iPadOS 14.7中可能阻止Touch ID解鎖Apple Watch的錯誤。此外該更新還提供了重要的安全更新，主要解決了利用內存損壞漏洞並通過內核權限執行代碼的問題。

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蘋果建議所有用户安裝 iOS/iPadOS 14.7.1 更新，以修復安全問題。

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