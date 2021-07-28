隨著三星摺屏旗艦 Galaxy Z Fold3 推出日子將近，有關資訊流出數量亦愈來愈多，最新又有爆料達人展示更多關於兩款重點作的規格及功能。
爆料達人 Evan Blass 在其推特帳號上，展示了疑似官方 Galaxy Z Fold3 跟 Z Flip3 的宣傳圖片，其除印上 Unfold your world 宣傳語句外，亦透過手機濺水的拍攝方式，暗示這次兩款裝置都將加入 IPX8 抗水功能。雖然因摺疊式手機的物理設計（鉸位）關係，似乎未有為機身加入防塵功能，不過 IPX8 抗水就讓裝置日常使用彈性更大。
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其他重點功能部份，Galaxy Z Fold3 將對應兩種類別 S Pen，包括早前流傳的 Fold Edition 版本、跟這次新看到的 S Pen Pro，前者估計與慣常使用的 S Pen 版本分別不大，至於 Pro 版本 S Pen 會配搭何種功能，就有待廠方提供進一步資訊。
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