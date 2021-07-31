最近「手機釘子户」一詞又被大家提起了，這個用來形容因種種原因堅決不肯搬家的詞語，如今只要增加個前綴，就可以泛指不願改變、不願更換的行為。在機圈提到「釘子户」最多的應該就是雷總了，先是小米2s，後是小米6，好像每場新機發布會都在哭訴「你們為什麼還不換機啊，愁死寡人了」。先不說產品質量對換機周期是否存在影響，你們廠商不是都說賣硬件不賺錢嗎，那到底在急什麼？



01 廠商為何迫切的想拔掉「釘子户」

手機本身的硬件利潤就算再低，再「賣手機不賺錢，就是交個朋友」，可是只依靠賣軟件、廣告、服務費能掙的也就那麼多，時間到了老用户還不換機，財報上總會不好看。

以餐飲行業為例，每位客人的消費上限和下限都擺在那，假如每人平均消費50元，與其想辦法讓每人多花10塊錢，都不如靠提升翻桌率，加快市場流動賺的多。自助餐廳的時限規則同理，餐廳是怕我們吃的太多虧本嗎？顯然不是，而是怕佔着位置太久影響他掙下一個人的錢。

當然，提升翻桌率的前提是要擁有好招牌，好味道才能贏得老顧客的青睞。說回手機也是一個道理，當用户換機慾望低迷，這時廠商就需要加以經營，不然最終這部分用户就會變成一灘「死水」，被其他廠商瓜分。那麼，時至今日還有哪些讓廠商頭疼的「釘子户」手機存在，同時它們的「後輩」真的缺乏吸引力嗎？

▼▼▼點擊率先睇3大手機「釘子戶」神機，下文有更詳盡解說▼▼▼

+ 11

02 讓廠商頭疼的釘子户手機：換塊電池再戰兩年！

小米6：雷總的「一生之敵」

小米6作為小米手機的常青樹，雷總發佈會的保留節目，當選第一「釘子户」實至名歸。當我們來重新審視這款產品，首發10nm驍龍835、LPDDR 4X內存、1200萬像素長焦雙攝、3350mAh電池+18W快充、3D四曲面玻璃……如此一流的配置首發2299元人民幣，這在4年前成為爆款是有原因的。相信如果給小米6換上一塊全面屏，它在如今的千元市場仍會有不錯的表現。

雷總早前提到小米6仍有215萬現存用户。要知道，一款四年前的手機還能擁有215萬用户是件非常可怕的事情。因為，如果有用户願意堅持使用一款手機4年，那麼他一定具有非常高的品牌忠誠度，老用户換新機只是時間問題，而信賴則是品牌與用户之間最寶貴的東西。

來看看它的「後輩」小米11，搭載了全新一代高通驍龍888旗艦處理器；高速LPDDR 5內存；4600mAh大電池+55W快充組合，容量和充電速度大幅提升；2K+120Hz四曲面屏幕配合哈曼卡頓雙揚聲器滿足了用户的影音需求；1億像素+123°超廣角+微距三攝在成像表現上也有巨大提升。

我們可以看到小米11與4年前的小米6同樣想打造一台「性能怪獸」。如果說小米6用户不願意換小米11的原因，恐怕就只有小米11不具備「小屏旗艦」屬性這一點了。

相關圖輯：小米11開箱｜外觀/螢幕/性能/手感/拍攝 內地網主點評12項優缺點▼▼▼

+ 34

iPhone 6S：全球智能手機銷量的大山

iPhone 6s發布已有5年，全球累計銷量已經超過2.3億台，至今也很難有智能手機能夠撼動它的地位。當蘋果還在堅持「一套設計用幾年，加個s多賣錢」的時候，很多iPhone用户就表示蘋果的產品至少要用兩三年才捨得換。蘋果的品質向來是業界標杆，iOS的神優化也讓很多用户沒有換機動力，再加上iPhone 6s的A9處理器性能堅挺，金屬後蓋很難摔壞，實體Home鍵簡單易用這三個特點，如今很難找到擁有相似體驗的產品。

5年前的用户絕對想不到，如今的蘋果會把價格降至5千元檔。iPhone 12作為系列代表，在發售9個月後的618依然作為銷量冠軍領跑行業，證明了用户對它的喜愛。這款產品為我們帶來了如：全面屏設計、5nm製程A14晶片、主攝+廣角雙攝、Face ID、防水防塵、線性馬達等功能。對於iPhone 6s用户來說，全面屏手勢確實增加了學習成本，直角邊框也沒有6s手感好，但除此之外，這絕對是一款值得升級的iPhone產品。

▼▼▼延伸閱讀：三大趨勢將令iPhone火熱持續三年，點擊即睇▼▼▼

+ 6

華為Mate 9：「500天不卡頓」

我們都知道華為有Mate和P系列兩條高端產品線，其中2016年作為年度壓軸產品的華為Mate 9，憑藉發布會上宣稱「500天不卡頓」令大家印象深刻。華為Mate 9搭載了全新的麒麟960處理器，這也正是麒麟晶片歷史上性能的一次大躍進。後置徠卡認證雙鏡頭，擁有5.9英寸大屏和4000mAh大電池，充電功率更是達到了22.5W，這使得華為Mate 9在當年是一部非常優秀的旗艦產品，甚至到今天也依然夠用。

如今的華為Mate 40系列，憑藉背部圓環設計讓人過目難忘，華為Mate 40 Pro擁有5000萬像素大底主攝+2000萬像素超廣角+1200萬像素5倍光變長焦鏡頭，並全球首發5nm 5G麒麟9000晶片，性能表現讓一眾機型望塵莫及。對比華為Mate 9，它的6.76英寸超曲全面屏和4400mAh電池+66W有線+50W無線快充組合都帶來了體驗上的提升。鴻蒙OS作為華為新時代戰略的核心，經過全面底層重構的鴻蒙OS 2，為持久流暢和萬物互聯奠定了基礎。

相關圖輯：Huawei Mate 40 Pro實機上手試 攝影體驗提升等4大理由值得入手▼▼▼

03 如何拔掉釘子户

選擇成為「手機釘子户」的用户無非兩種情況，一是夠用黨，二是創新黨。手機雖然已經融入我們的日常生活，但終究是一個工具。廠商宣稱的「怪獸級遊戲性能」到很多用户手中，只是個刷Facebook、看影片和收發訊息的「功能機」。而創新黨則是那部分更難被滿足的用户，當你手中握着像小米6、iPhone 6s、華為Mate 9這樣的「完美機型」時，面對新產品就容易變得更挑剔。

手機作為一個工具，一個消耗品，存在龐大的「釘子户」人群，一方面體現了產品品質的上升，同時對廠商來說，這也表示品牌擁有了一批忠誠度更高的核心用户，他們能為品牌提升口碑和影響力，並藴含着巨大的轉化率。廠商遠比我們想的更加「貪婪」，他們在維護「釘子户」的時候，不僅在思考如何刺激這部分人群換機，甚至還在想如何將更多其他品牌的存量用户吸引過來。

「釘子户」可能不是不願意換，而是在等待一個手機發展的拐點，可能是屏下攝像頭的應用，可能是電池技術的革新，也可能是手機產品從歷史上消失。這些時刻何時能夠到來我們無從預見，只能依託於更具創新精神的廠商。這些時刻，也正是廠商贏得下批「釘子户」的關鍵。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇智能手機發展十年大限面對什麼問題？▼▼▼

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】