iPhone 13將支援屏幕常亮模式　Apple Watch早有此功能網民失望

距離iPhone新機（iPhone 13）發布只有兩個月左右的時間，有關該機的曝光訊息已經越來越多。儘管目前關於iPhone 13的爆料內容已經非常豐富，但時不時也會有一些新的曝光訊息流出，進而引起大家的廣泛關注和討論。



據外媒報道，iPhone 13將會迎來一個全新的常亮模式，在該模式下，用户可便利地查看時間、日期、通知等消息。對此，有不少網友都表示：「全無驚喜可言」，畢竟息屏顯示並不是什麼新鮮功能，Android機早在很多年前就已經實現了。事實上，即便是蘋果用户對此也同樣不會感到陌生，Apple Watch也早已支持該功能。

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當然了，儘管息屏顯示並不是什麼新鮮的技術，但如果iPhone 13能夠支持，還是很值得期待的。另外，此前有消息稱iPhone 13或將採用LTPO顯示屏，這種屏幕目前只在部分Android旗艦上得到應用，它可以有效減少屏幕耗電，平衡手機功耗，這為iPhone 13能夠支持息屏顯示提供了續航保證。

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