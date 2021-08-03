Google宣佈，將於今年晚些時候推出新款Pixel 6和Pixel 6 Pro。作為谷歌最新款的旗艦智能手機，Pixel 6系列擁有經全新設計的外觀，採用條狀後置鏡頭區域設計和大量其他新技術。
值得注意的是，谷歌 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 將是第一款使用谷歌專門為 Pixel 手機而定製設計的 Tensor SoC 的智能手機。谷歌表示，Tensor 晶片旨在直接在 Pixel 6 手機上處理 AI 和 ML 模型，這將為相機技術、語音識別等帶來改進。谷歌表示，藉助 Tensor 晶片，語音命令、翻譯、字幕和聽寫體驗將得到巨大改善。
▼▼▼Google Pixel 6/6 Pro各有3種大膽配色設計▼▼▼
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Pixel 6 擁有 6.4 吋 90Hz屏幕，而 6.7 吋 Pixel 6 Pro 則擁有 6.7 吋顯示屏，刷新率為 120Hz。這兩款手機都比 2020 年的 6 吋智能手機 Pixel 5 大，並配備了屏下指紋傳感器和 Titan M2安全晶片。
影像方面，谷歌Pixel 6 Pro 配備了廣角、超廣角和長焦相機鏡頭，長焦鏡頭具有 4 倍光學變焦功能。Pixel 6 沒有長焦鏡頭，但兩款手機都採用新傳感器，可讓進光量增加 150%。
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