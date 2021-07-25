Android 11款App藏間諜軟體　盜用銀行卡話咁易！ 下載了就趕快刪

國外資安業者 Zscalar 發布最新報告指出，Google Play 商店上出現11款工具應用類型的 App，遭植入最新的 Joker 間諜軟體。這些刁鑽的惡意程式，會繞過 Google Play Store 的安全審查。一旦用戶下載後，恐個資遭竊，被暗中執行訂閱付費、綁定信用卡莫名遭扣款。



Joker 間諜軟體是針對 Android 設備的最著名的惡意軟體家族之一，它不斷透過改變其代碼、執行方法等變種技術，尋找進入 Google Play 的途徑。若用戶下載，間諜程式會竊取用戶的 SMS 訊息、連絡人名單等。

資安業者 Zscaler 的 ThreatLabz 研究團隊一直在監控 Joker 惡意軟體，近期發現這11款惡意應用程式，就立刻通知 Google Android 安全團隊，團隊已從 Google Play 商店中刪除這些可疑應用程式，但不幸的，下載安裝量已達到 3 萬次。

Zscaler偵測到藏著Joker惡意程式的11款App如下，主要集中在工具、通訊類型App。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】