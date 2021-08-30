Microsoft Edge瀏覽器反超Chrome？9大優點、實用功能一文看清

過去很長一段時間，Microsoft內建的IE瀏覽器由於使用者體驗極差，被譏為「只有用來下載Chrome功能」的瀏覽器，如今正式走入歷史，取而代之推陳出新的Microsoft Edge評價起初並不突出，然而2020年Microsoft將Edge瀏覽器大幅更新後，網路評價悄然攀升，最近甚至一舉反超被稱作「記憶體怪獸」的Chrome，許多網友分享使用過就回不去，大讚「可以把Chrome移除了」。



以下教學與介紹，帶你快速體驗Microsoft Edge的魅力

1. 擴充功能一鍵搬移

Edge瀏覽器採用Chrome相同的核心程式碼，許多人習慣安裝各式各樣的Chrome外掛擴充功能，全部都能搬移到Edge上繼續使用，完全不用擔心有相容性的問題，加上設定超簡單，透過下面介紹的「匯入瀏覽器資料」就能一次完整搬移，不用重新一個一個下載安裝。

▼▼▼點圖即睇9大優點、實用功能如何設定？▼▼▼

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