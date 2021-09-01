iPad mini 6比iPhone 13更值得期待？史上最大升級成完美輔助工具

每年9月都是蘋果召開新品發布會的時間，也是每年新款iPhone登場的時間。與往年不同，最近的很多消息表明，今年的這個秋天，蘋果最少會召開三場發布會，分別發布新款的iPhone、iPad線新品以及新款的MacBook Pro產品線新品。在蘋果秋季即將發布的新品種，關注度最高的肯定是iPhone 13系列，但我真正感興趣的是iPad產品線的iPad mini 6，畢竟這是iPad mini系列產品誕生以來最大的一次升級。



的確，之前的iPad mini系列產品太老了，雖然iPad mini 5曾經被視為最完美的「遊戲機」，但是到了2021年，iPad mini 5除了價格之外，不論是外觀還是性能都顯得落後了。

蘋果在2020年推出iPad Air 2020款時，對iPad Air系列外觀進行了大刀闊斧的升級，不僅改成了與iPad Pro相同的、10.9吋全面屏，多彩的配色也讓iPad Air 2020的顏值提升了不少。在核心配置上，A14仿生處理器的加持，性能也有了很大的提升，並且還兼容了11吋iPad Pro的鍵盤、第二代Apple Pencil等配件，適用性也更廣。

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從之前彭博社報道中也提到，iPad mini 6將採用全新的全面屏外觀設計，屏幕尺寸也會從現在的7.9吋提升至8.4吋（一說為8.9吋），不過為了保持產品的定位，iPad mini 6的屏幕會維持60Hz刷新率。在解鎖上，雖然不會搭載Face ID，但與iPad Air 2020相同，會將電源鍵與Touch ID二者集成，操控上支持第二代Apple Pencil，與之前的iPad mini比簡直是翻天覆地的變化。

其次，iPad mini 6的核心配置也將大幅升級。從目前爆出的訊息表明，全新的iPad mini 6將採用A14仿生處理器（也可能是最新的A15仿生處理器），性能上已經完全滿足日常使用，包括運行一些大型軟件和遊戲也毫無壓力。在存儲上，iPad mini 6會推出64GB和256GB兩個存儲版本，保持與目前iPad Air系列相同的存儲配置。蘋果的目的很明確，要不選擇最小容量滿足日常使用，要不直接256GB拉滿，沒有折中的餘地。

第三，iPad mini 6數據接口將從Lightning接口升級為USB-C接口，雖然規格上可能不會像iPad Pro一樣使用USB 4（雷靂3）規格，但USB-C接口可以讓iPad mini 6的擴展性會更出色。最後，iPad mini 6的價格預計會與現款保持一致，3000元左右起售價格，iPad mini 6還是很值得期待。

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談完硬件之後，再簡單說一說運行在iPad mini 6上的軟件。

iPad mini 6出廠會安裝iPad OS 15。從6月WWDC發布之後，對於iPad OS 15的討論一直不斷。相對於上一代版本iPad OS 14來說，iPad OS 15系統的確更像是對前上一版本系統在細節之處的改進和完善，而非功能上的全面升級。

對於iPad Pro這類被定義為「生產力」工具的大尺寸屏幕的iPad來說，iPad OS 15的確還顯得有一點點不足，但是對於iPad mini 6來說，iPad OS 15也許是最適合的系統。

看看iPad mini系列機身尺寸，如筆記本大小，除了關於觀看視頻、遊戲娛樂之外，配合Apple Pencil再加上Goodnote、Notability這些軟件，可以成為一個完美的隨身筆記本，變相的也成了一個不錯的學習輔助工具。

雖然iPhone 12 ProMax的屏幕達到了6.7吋（iPhone 13 ProMax會維持這個尺寸），但iPad mini 6的8.4吋屏幕的顯示面積和效果還是要更好，畢竟再小的屏幕也是iPad，所以在軟件內容界面的顯示上，還是會與iPhone不同。

此外，對於創意人士、設計師、插畫師或者攝影師來說，iPad mini 6雖然提供不了iPad Pro那樣「迅猛」的性能，但是藉助Apple Pencil隨時寫寫畫畫記錄內容或者簡單對照片進行後期處理的工作，還是非常勝任的。

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綜上所述，對於這次全新換代的iPad mini 6反而成了這個秋季蘋果推出的一眾新品中，最令我期待的產品，畢竟加量不加價地iPad mini，誰不愛呢！

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