按照每年慣例，iPhone 13 系列預計會在今年9月份發布，而隨著發布日越來越近，有關於該系列的爆料也越傳越旺。



根據最新消息顯示，Apple 重要零件供應商的供貨量或受疫情波及，涉及多層陶瓷電容器（MLCC）供應商村田製作所及太陽誘電兩間公司，雖然未知具體影響了那一組部件，但陶瓷電容器是電子產品中廣泛被使用的基礎元件，屬不可缺少的一部份。

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消息指，村田製作所是全球陶瓷電容器的主要供應商，佔全球供貨量 40%，而因為疫情關係，有一座工廠已在上周關閉。就目前的供貨情況及各方消息，預計 iPhone 13 上市初期的供貨量並不樂觀。

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