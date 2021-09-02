在 Olympus 出售相機業務後，許多O家粉絲們都曾擔心 Olympus 及其獨立的相機品牌「OM Digital」是否能繼續在相機市場存續，不過在新款相機推出之後大家也比較安心了，PEN E-P7同屬 Olympus 旗下知名的「PEN」系列，並且相較過往機種也更加洗鍊。



在淬煉重生之後，日本東京 OM Digital Solutions 所發表的第一台機種就是 Olympus PEN E-P7，這台承襲底片時代 PEN-F 經典造型、具備日系文青氣質的相機，亦承接起了自2015年後就沒有新機種推出的E-P系列。相對於專業化的 OM-D 系列來說，E-P7具備入門門檻更低、更加輕巧的外型，以及 PEN-F 時代的靈魂，而在復古機身之中，Olympus 是少見打造得格外講究的品牌，此外它亦具備不俗的規格，例如2,000萬畫素感光元件、機身五軸防震、8.7fps連拍、人臉與眼部對焦、4K 30fps錄影等，在搭配M4/3鏡頭群的同時，不僅具備更廣泛的拍攝彈性，也擁有強大的機身與鏡頭防震支援。

▼▼▼點圖率先睇Olympus PEN E-P7規格&評分，下文有更多評測▼▼▼

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隨身機家族解析

隨著攝影主流進入智慧型手機時代，數位相機、單眼相機、微單相機的生存領域也備受壓縮，在這種趨勢下，也要有兩把刷子的機種才能夠存活下來，Olympus PEN就是頗負盛名的隨身機系列，不僅定位明確、表現優秀，同時歷史悠久也廣受粉絲歡迎。 Olympus 旗下產品主要分為專業化、承襲自過往底片時代 OM 並冠以 Digital 的「OM-D」系列，以及著重輕便速寫、售價經濟較往入門靠攏的「PEN」系列，而在「PEN」系列當中，又概分為標準化的 E-P 系列、輕便且更經濟的 E-PL 系列（E-P Lite）兩大家族，在更早以前還有著最簡潔的 E-PM（E-P Mini）系列。

PEN系列或許終歸一統

然而隨著隨身機的需求下降，Olympus 似乎有意將 PEN 系列統合，畢竟前作 E-P6已是八年前（2013）的產品，而輕便家族的 E-PL10定位則較為入門，相較之下新推出的 E-P7同時具備一部分 E-P 系列與 E-PL 系列的特點，同時價格很剛好的位居在兩者的中間點。或許在 Olympus PEN-F（2016）仍未有續作消息的前提下，此次推出的 PEN E-P7仍具有擔綱 PEN 系列神主牌的意味在，無論在規格與外觀方面，都可以看出 PEN E-P7的入門色彩相較於過往的 E-P Lite 系列淡化許多，更多的是對於 PEN 系列的復古情懷與經典致敬，雖然以售價來看仍然屬於平價機種，但核心仍然是一台承襲 PEN 血脈的人氣機種。

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與OM規格比肩

此次推出的 PEN E-P7不僅承襲了E-P系列的輕巧與便攜，同時更具備一部分 OM 與 PEN-F 的特色，首先就規格面來看，E-P7具備2,030萬畫素 Live MOS 感光元件以及 TruePic VIII 影像處理器，內建機身五軸防震系統，單機身可實現4.5級防震效果，若再加上搭載光學防震的鏡頭，則可實現更有效的手震補償效果。對焦性能方面，具備121點對比式自動對焦點，同時搭載了 OM-D 系列才有的臉部／眼部優先自動對焦，即使在目標低頭、側臉等狀況時，仍可以精確完成對焦鎖定。此外連拍速度達到8.7fps，最高快門速度則維持1/4000s的水準，整體來說核心規格可說是與 OM-D 系列的 E-M10 Mark IV 十分相似，可說是 E-P7承襲了 OM-D 系列機種的性能，而對使用者來說，也可以用更合宜的價格入手規格更好的 E-P系列機種。

獨家創意撥桿設計

在復古機身的質感打造上，Olympus 的堅持可以說是在眾多相機廠中相當獨特的存在，機身正面、機背、機頂都沒有可見的螺絲，風格承襲自1960年代發表的 Olympus PEN-F 系列，極具復古與簡約特色，機身共有「經典銀黑」與「簡約銀白」兩種可選擇，前後轉盤部分則使用鋁合金加工製成，原本設定在 PEN-F 機身前方的轉盤則設計為「創意撥桿」，由此可以切換一般拍攝模式、彩色／單色配置控制模式，同時還可以利用「彩色配置控制」色盤來微調12種顏色，並調整飽和度、陰影、高光、陰影，讓使用者可以將配置檔儲存備用，並在拍攝時即時調整為想要的色彩模式，藉此來創作出更具特色的影像。

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融合旗下銘機特色

從各方面來看，Olympus E-P7算是集合了旗下眾多機種的特色，諸如 OM-D 的性能、致敬 PEN-F 的創意撥桿設計、E-P 系列的質感，以及 E-PL 系列的性價比。然而，E-P7雖然在拍照方面滿足了攝影人絕大多數的需求，但在時下較熱門的影音需求上卻較為缺乏，雖可拍攝4K 30fps影片，但畫面仍然會裁切，同時翻轉螢幕為垂直上下翻式，而非側翻式，這些對於想要自拍的 Vlog 使用者來說都不是非常方便。筆者曾經使用過 Olympus 相機來拍攝短片，那時對於 Olympus 相機與鏡頭搭配的協同防震效果印象深刻，幾乎可以用手持拍攝來實現穩定器的效果，如果E-P7能夠具備無裁切4K 30fps錄影功能，對有拍片需求的使用者來說肯定是項福音，畢竟在 Canon、Sony、Nikon、Fujifilm、Panasonic 等諸多品牌都全力主攻影音市場的大局下，Olympus 若沒有直接面對錄影客群的主要需求，那麼確實會逐漸喪失 Vlog 領域的話語權，同時也白白浪費了廣大M4/3鏡頭群支援與機身五軸防震的強力奧援。

實拍範例

總評結語：秉持復古情懷的實用之作

規格 ★★★★

在感光元件、連拍速度、對焦性能方面已達 OM-D 水準，大部分規格與 E-M10 IV 相當接近，以該價位產品來說應屬物有所值。

操作 ★★★★

前後雙滾輪以及模式轉盤可兼顧基本的操作需求，同時機身正面還具備創意撥桿設計，以拍照用途來說已屬足夠。

畫質與高感度 ★★★★

近年來 M4/3機身畫質已有不小的進步，加上日益茁壯的 M4/3鏡頭群，可以在維持經濟花費的同時拍攝出畫質在水準之上的影像。

拍攝及功能 ★★★★☆

機身五軸防震、彩色配置控制功能可應對更多拍攝題材，不過在錄影功能方面稍有欠缺則略顯可惜。

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