現在用戶選擇相機，不外乎單反相機和無反相機。很多人認為單反相機老了，無反相機才是更值得選購的，你同意嗎？今天，我們就來跟大家分享一下，現在購買相機是選擇單反相機還是無反相機。



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筆者推薦：無反相機是未來

在單反相機和無反相機抗衡最激烈之初，筆者一直是單反相機的擁護者。但是隨著這幾年工作原因，接觸的無反相機越來越豐富，筆者現在出門幾乎不會攜帶單反相機了。原因很簡單，無反相機輕而且小很多，即使是全畫幅系統也是如此。

早年間，無反相機的操控性、畫質水平、對焦能力、續航都是詬病，被用來和單反相機比較，輸的一塌糊塗。現在，無反相機在諸多方面已經全面反超單反相機。同樣的傳感器和處理器應用，畫質和拍攝性能沒有本質區別。但是電子化的結構讓無反相機在對焦、連拍等方面的表現更加突出。而且操控性方面，目前的無反相機也已經非常出色，尤其是適應了屏幕取景之後，筆者已經用不回取景器了。

再有就是目前核心的視頻方面。短視頻、VLOG的盛行，IG、YouTube這些網站的加持，讓視頻成為了目前賺錢的香餑餑行業。對於拍攝視頻來說，自然電子化的無反相機也更加適合。目前主流的視頻工作室、視頻發燒友平時大部分都是使用無反相機來拍攝視頻素材。尤其是很多無反相機就是針對視頻而單獨設計優化，因此帶來的視頻能力是單反相機無法比擬的，這就是術業有專攻。

因此綜合來看，筆者認為無反相機才是未來，所以現在選購相機的時候，筆者自己會優先考慮無反相機。但是，如果你是單反相機的老用戶，家中有很多對應的鏡頭，那麼更換一個新的單反相機機身，也是毫無問題的，只不過目前單反相機更新速度慢、更新產品線少，未來更是不能保證了。

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