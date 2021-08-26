Android用戶快刪！8款詐騙App可逃過審查機制　藉Bitcoin熱潮騙財

小心一不注意錢就被騙走！資安研究員就發現有8款Android數位貨幣挖礦的詐騙APP，其中一款下載量甚至突破10萬次，成功詐騙許多民眾積蓄，各位要當心可能一失神就被騙走189.99美元。



根據《Threatpost》報導，Google Play商店有8款標榜「數位貨幣挖礦」APP，以虛擬貨幣為誘因詐騙錢財，擅自幫用戶訂閱、扣款，用戶平均每個月要繳交15美元，8款惡意APP包括： ▼▼▼

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資安研究員指出，像是比特幣雲挖礦「Crypto Holic」APP下載費用就要12.99美元，有的APP甚至推出14.99 美元至189.99美元升級方案詐財，但事實上沒有任何作用。

由於這些APP程式碼並無惡意軟體，可以逃過Google Play的審查機制，其中一款「BitFunds」APP下載量高達10萬次，代表遭到詐騙人數不容小覷。

此外，資安研究公司也提出4招拆穿詐騙APP：

一、下載前先查看應用程序的評論，因詐騙APP會用5星評價不斷洗版，可以多注意1星評價言論。

二、在下載APP後先隨意填入1組無效的加密貨幣錢包帳戶，如果是正當APP會要求用戶檢查，並跳出填入正確錢包帳戶的資訊。

三、在使用APP挖礦期間，試著重新開機或重新啟用應用程式，並檢查APP介面的「挖礦計數器」，如果數字歸零，是詐騙APP的可能性很高。

四、如果正當的挖礦貨幣APP，在轉帳時會付手續費，如果APP聲稱免手續費，那得要更當心注意。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】