2021年可謂是屏下鏡頭的爆發年，當智能手機正式開啟全面屏時代後，無處安放的前置鏡頭變得非常棘手。此前，為了隱藏「醜陋」的屏幕黑洞，廠商還曾推出過彈出式鏡頭，由於加入了機械結構導致機身厚度與重量難以控制；如何將鏡頭完美的「藏」起來，也就成了當下最火爆的話題。



早在2020年中興AXON 20就曾搭載了屏下鏡頭技術，但很多用户依然報以觀望的態度；在今年的手機市場中一口氣發布了小米MIX 4，中興AXON 30，Samsung Galaxy Z Fold3 5G這三款屏下鏡頭手機， 但究竟誰把鏡頭「隱藏」的更好，自拍能力更強，今天實測為你一探究竟。（下文中Samsung Galaxy Z Fold3 5G簡稱三星）

01 拍照：成像效果，霧裏看花光線差

在本次測試開始前，我們還是來看一下各個機型的前置相機配置情況，中興AXON 30前置鏡頭為1600萬像素，小米MIX 4前置鏡頭為2000萬像素，前者均支持像素四合一技術，而Samsung Galaxy Z Fold3 5G前置鏡頭為400萬像素。由於採用了屏下鏡頭技術，所以均開啟了手機自帶的美顏功能會對照片有一定的優化，接下來我們一起來看看他的實測表現吧。

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從三款手機的自拍對比圖中不難看出，Samsung Galaxy Z Fold3 5G外屏鏡頭不論是最終的成像效果，圖中色彩的過濾以及細節處的細膩程度都是最優的，但他並未使用隱藏式鏡頭，有着這樣的發揮也在意料之中。

首先來看中興AXON 30，它的圖像清晰度在這三款手機中是最優的，對於細節的處理更加細膩，髮絲、睫毛清晰可見，身後的綠植儘量的還原了真實原色，為了突出人物主題，身後的背景虛化較為明顯，但作為屏下鏡頭它的表現仍十分出色。

接下來是小米MIX 4，人物被算法優化過的痕跡十分明顯，人物細節處處理的不夠細膩，對光線的控制也欠缺精準度，人物頭髮的顏色與其他三張照片差異明顯，從身後的綠植可以看出整個畫面偏暗，但身後的相機與抽紙等物品清晰度要高於中興。

最後是使用Galaxy Z Fold3 5G內屏屏下鏡頭拍攝想的樣張，如果說前兩張照片清晰度不佳，三星整體都是灰濛濛的一片，不論是畫面中呈現的細節與人物都有些不真實，背景虛化嚴重有着很明顯的塗抹痕跡，也缺乏對整體顏色的控制，所以建議入手Samsung Galaxy Z Fold3 5G的用户，儘可能多的使用外屏自拍吧。

如果真的要給這三款手機排個序的話，三星外屏的綜合表現最優，其次是中興AXON 30人物主體細膩真實，接着是小米MIX 4對圖片的解析力還不錯，但人物優化、色差的過於嚴重，最後是Samsung Galaxy Z Fold3 5G屏下鏡頭，建議不要用它和小姐姐自拍可能會破壞感情。

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02 外觀：在顯微鏡下的屏下鏡頭

三款手機雖然都是屏下鏡頭，但不同的製造工藝讓三款手機在視覺上的表現也各不相同，中興AXON 30採用了維信諾小delta排列+delta排列，Samsung Galaxy Z Fold3 5G搭載的是（UDC）屏下鏡頭技術，而小米MIX 4則採用了TCL華星小珍珠排列+珍珠排列，可能肉眼並不能直觀看出差異，但在顯微鏡下它們所採用的像素排列一眼便知。

從左到右依次是中興、三星、小米（中關村在線授權使用）

在電子顯微鏡下，中興AXON 30與小米MIX 4像素排列的整齊密集，這也使它們能擁有更好的顯示效果，但三星採用自研的（UDC）屏下鏡頭技術，每一個獨立的像素點的體積大間距大，雖然也能達到將鏡頭隱藏的效果，但與前者相比並不是最優的解決方案。

三款手機在正面模擬肉眼拍攝時，中興AXON 30與小米MIX 4在前置鏡頭位置幾乎看不出什麼異樣，反觀Samsung Galaxy Z Fold3 5G它的「隱藏」效果就沒有那麼好，下面我們換一個角度看一下小米與中興在更加嚴苛環境中的表現。

小米MIX 4在單機實測時它的表現非常好，只有在純白色最高亮度與灰色偏暗時才能用肉眼隱約的看到差異。

中興AXON 30在白色壁紙最高亮度下，前置鏡頭的位置清晰的「暴露「了出來，當你站在太陽下使用它的時候，通過手機屏幕的側面與底部都可以觀察到屏幕分層。

綜合來看，Samsung Galaxy Z Fold3 5G是屏下鏡頭最明顯的，如果真的要給它們排個序的話小米≥中興＞三星。

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03 總結

在本次屏幕鏡頭大比拼中，每一款手機展現出了自己獨特的優勢，但每一款產品都有自己獨特的優缺點，還是要根據需求選擇最合適的產品。

如果你不在意售價Samsung Galaxy Z Fold3 5G是一個性能均衡的產品，除了能體驗到當下最新潮的屏下鏡頭還能體驗到摺疊屏帶來的極致觀感，同時外屏也能滿足你日常自拍所需。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】