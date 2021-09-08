三星摺屏旗艦 Galaxy Z Fold3／Z Flip3 叫好叫座，但因為今年廠方暫停了 Note 系列新品發佈關係，讓這個熱賣系列在 2021 下半年缺席市場。近日供應鏈方面有消息指，Galaxy S22 系列將提早至 11 月進行量產，惹來了手機或在年底發佈的說法。



上月底外媒引述韓國方面消息，指三星年度旗艦 Galaxy S 新作 S22 系列，量產進程或最快提早前今年 11 月；考慮到傳統下半年旗艦手機 Galaxy Note 系列，因晶片組供應而在今年暫停推出，故惹來外媒猜測，指三年或有機會將今年已提早至 1 月 14 日發表的 S21 系列，「超車」至今年 12 月底推出市場，以縮短品牌傳統旗艦手機，在下半年度缺乏新品選擇的真空期。

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除接棒 Note 系列空缺外，年尾推出 S22 能讓三星趕上新代晶片組如 Snapdragon 898 5G SoC（暫稱）首班車，也是支持此一說法理由。不過亦有外媒持相反看法，因包括三星多國官網及支援頁面，已提早泄漏 Snapdragon 888 高端手機 Galaxy S21 FE 即將推出消息，假若廠方再將 S22 發表時間推前的話，等於變相再壓縮前者的銷售週期。

加上現時定位為豪華手機的 Galaxy Z 系列，其中偏向大眾市場的 Z Flip3 機價，已調低至傳統旗艦手機的 999 美元（約港幣 $7,770）門檻水平；假若廠方維持 9 月尾 10 月初推出 Galaxy S21 FE 銷售策略，似乎未有太急趕推 S22 系列的必要。

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