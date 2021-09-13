TVB《2021香港小姐競選》已經圓滿結束，今屆冠軍由8號宋宛穎奪得，而15號梁凱晴及14號邵初就分別獲得亞軍及季軍。結果大熱門的3號陳聖瑜、4號關楓馨佳麗竟然大熱倒灶，引起網民爭議！縱然港姐沒有民選投票，不過可以睇睇12位佳麗的IG粉絲人數幾多，一起來看看排名！



2021年香港小姐三甲。（葉志明攝）

今屆12位佳麗相當高質，IG不乏仙氣，有些更有參選前的素人模樣！如今，一眾佳麗IG粉絲人數上升，到底哪位的人氣最高企？

👇👇👇👇落選港姐IG最高人氣！12位佳麗IG排行【點圖放大】👇👇👇👇

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👀如果未有時間詳細了解，下文都精選了第8~12位佳麗的IG！

20號 梁菁琳 IG@katerina.leung

【第12位】

20號 梁菁琳

IG：katerina.leung（粉絲人數：691）

身為獸醫的梁菁琳IG經常分享與動物的合照，參選港姐希望推廣動物福利。參選後曾經因為思念照料過的動物，而出Post發文：「每當夜蘭人靜一個人在複習時，我都會想起每一個牠們，只是有時候，再多的喜歡也會被現實吞噬。」為人相當感性、又有愛心。

10號 楊培琳 IG@penny.yeung

【第11位】

10號 楊培琳

IG：penny.yeung（粉絲人數：1666）

🏆最上鏡小姐

19歲的楊培琳於中文大學修讀風險管理，然而私底下是跳得之人，之前IG分享過跳Blackpink《How you like that》的Dance cover，展現出少女的活力和青春！

19號 施茉莉 IG@_jasminschneide

【第10位：施茉莉】

19號 施茉莉

IG：_jasminschneide（粉絲人數：2340）

施茉莉只有18歲就有178cm身高！施茉莉居住香港4年，爸爸是德國人，在香港蜆殼石油公司擔任工程師，而媽媽則是香港人。施茉莉平時IG上都是跟朋友飲飲食食去玩的照片。

2號 陳懿德 IG@taktakrachel

【第9位】

2號 陳懿德

IG：taktakrachel（粉絲人數：2719）

畢業於中文大學傳理系的陳懿德，不時IG上Post朋友、家人合照，出賽前更加感言：「因為你哋，我先喺充滿愛嘅環境下成長，我先係今日嘅陳懿德。因為你哋，我知道我有最強大嘅後盾。」

14號 邵初 IG@kristyshaw.c

【第8位】

14號 邵初

IG：kristyshaw.c（粉絲人數：4837）

🏆季軍、友誼小姐

邵初是中越混血兒，於英國杜倫大學畢業。IG經常分享旅游美照，曾經到訪過阿聯酋、法國、英國等地。27歲的她眾多佳麗的大姐姐，之前她就IG上剖白參選的心態：「最初也會質疑自己還適合來嗎。但比起遲，我更怕後悔…...如果不是2021就不會，有這麼多機會，新嘗試，新挑戰。」

不過哪位佳麗竟然是非多多，而IG最多人氣？宋宛穎的IG人氣又是第幾位？👆🏻👆🏻大家想進一步詳細了解其他佳麗的IG排名✨，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻縱使港姐落選，人氣依然可以有轉機。因為過去不少落選港姐都星途暗淡，難被大台重用，都會轉戰YouTube，結果反映不錯！

同場加映：香港小姐2021｜5位落選港姐轉戰YouTube 羅雪妍大爆佳麗選美內幕



過去不少落選港姐都星途暗淡，難被大台重用。例如2012年落選港姐楊斯雅，離開TVB之後轉戰YouTube，因為大談性愛知識而為人知曉！以下5位落選港姐，拍了YouTube之後，是否成功再谷人氣？拍YouTube有無爆出什麼選美內幕？沒想到有位港姐竟然落選後嬲到自己動刀怒剪自己頭髮！

👇🏻👇🏻５位落選港姐轉戰YouTube【點圖放大】👇🏻👇🏻

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邊位佳麗落選後依然留守TVB？即入全文：香港小姐2021｜5位落選港姐轉戰YouTube 羅雪妍大爆佳麗選美內幕