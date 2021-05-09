Ray-Ban以外盤點6個太陽眼鏡品牌　這個特別為亞洲人面型設計

漸漸進入那種待在室外五分鐘就會崩潰的夏天，除了穿些清涼的衣服之外，夏天出門當然還需要戴上一副帥氣的太陽眼鏡啊！說到太陽眼鏡，首先想到的肯定就是Ray-ban，又經典又好看，這邊再推薦你這6個品牌，也一樣好搭還時髦到不行！

文：Amber Chiu／GQ Taiwan