Ray-Ban以外盤點6個太陽眼鏡品牌　這個特別為亞洲人面型設計

撰文：GQ Taiwan
最後更新日期：
漸漸進入那種待在室外五分鐘就會崩潰的夏天，除了穿些清涼的衣服之外，夏天出門當然還需要戴上一副帥氣的太陽眼鏡啊！說到太陽眼鏡，首先想到的肯定就是Ray-ban，又經典又好看，這邊再推薦你這6個品牌，也一樣好搭還時髦到不行！
文：Amber Chiu／GQ Taiwan
以下6個太陽眼鏡品牌，不論是粗曠、斯文、玩味型，總有一款啱你心水（點擊放大欣賞）▼▼▼
+43
+43
+43
同場加映：【太陽眼鏡顏色】戴錯鏡或致白內障 變色缺點多5類鏡片要點揀？（點擊放大了解）▼▼▼
+34
+34
+34
+8
+8
+8
同場加映：盤點 《Penthouse》李智雅太陽眼鏡配搭 優雅霸氣潮流款式（點擊放大欣賞）▼▼▼
+11
+11
+11
同場加映：New Era｜百年帽子品牌的10件事 ：與阿波羅11號登月計畫有關聯 ?（點擊放大欣賞）▼▼▼
+27
+27
+27
延伸閱讀：
好搭又好裝的小包！Gucci Horsebit 1955 馬銜包迷你尺寸，還可以換背帶！
牛仔褲愛好者絕不錯過！除了 Levi's 之外，這「5 個丹寧品牌」也值得你收藏！
【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：除了Ray-Ban，你還有這「6個」超帥太陽眼鏡品牌可以選擇！】