Ray-Ban以外盤點6個太陽眼鏡品牌　這個特別為亞洲人面型設計

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漸漸進入那種待在室外五分鐘就會崩潰的夏天，除了穿些清涼的衣服之外，夏天出門當然還需要戴上一副帥氣的太陽眼鏡啊！說到太陽眼鏡，首先想到的肯定就是Ray-ban，又經典又好看，這邊再推薦你這6個品牌，也一樣好搭還時髦到不行！

文：Amber Chiu／GQ Taiwan

以下6個太陽眼鏡品牌，不論是粗曠、斯文、玩味型，總有一款啱你心水（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：除了Ray-Ban，你還有這「6個」超帥太陽眼鏡品牌可以選擇！】

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