2021太陽眼鏡｜盤點30+款最新款式　6種不同面型各有選擇要點

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-01 07:03

夏天到了，大家開始計畫戶外活動，不論是去公園野餐、海邊玩水或是露營，時髦太陽眼鏡絕對不能少，當然，有小臉功能的鏡框更得人喜愛，VOGUE盤點各品牌推出的太陽眼鏡，大方框型、飛行太陽眼鏡都是百搭入門款，而貓眼型像是CHANEL香奈兒貓眼太陽眼鏡，搭配好更能襯托時尚品味。而Gucci推出閃耀璀璨的Hollywood Forever眼鏡系列，創意總監Alessandro Michele從昔日荷里活明星繽紛迷人、自由奔放的精神中獲取靈感，為前衛現代的太陽眼鏡增添一抹美妙的復古魅力。

對於不知道哪種鏡框款式才適合自己臉型的女生們有福了！以下就針對6種不同臉型做了分類~更有2021春夏最新推出的30+款太陽眼鏡參考，趕快準備好你的太陽眼鏡，享受夏天啦！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021春夏太陽眼鏡推薦！Chanel、Dior、Gucci、CELINE、BV等各大精品30款太陽眼鏡最新盤點】