iPhone 13｜Android用戶不轉會原因曝光　價格甚至進不了首5位

撰文：DailyView網路溫度計
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每年Apple推出新機時都會吸引不少果粉更換手機，同樣也有許多Android用戶跳槽使用iPhone，但是今年想跳槽iPhone 13的民眾，卻比去年出iPhone 12時想跳槽的人又更少了。其實這跟iPhone的設計有一個很大的關連，因為今年的iPhone 13仍沒有恢復指紋辨識功能，讓疫情影響之下生活習慣改變的人們，輸入密碼都稍嫌麻煩的話，更不用說脫下口罩使用Face ID來解碼。

Apple新機即將推出　Android僅有18％用戶想跳槽！

iPhone 13憑藉著升格為A15處理器與f/1.8光圈的超廣角鏡頭等多項新功能，讓許多果粉期盼可以趕快換新手機，根據SellCell調查指出，高達44％已使用蘋果手機的用戶表示自己會升級成iPhone 13，以及今年有18％的Android用戶考慮改使用Apple，即使仍有許多Android用戶想跳槽，但其實已經比去年下降了15％。

▼▼▼即睇為何Android用戶跳槽Apple比率下跌！▼▼▼

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不考慮換iPhone原因曝光！「指紋解鎖」成關鍵

調查顯示Android用戶考慮使用iPhone 13的原因，佔比高達51.4％是基於「喜歡更長的軟體更新支援」，其次的23.8％的人則是因為喜歡蘋果生態系統。另外，不考慮更換的因素，有 12.8％的民眾表示因為iPhone不太支援加載的應用程式，16.7％認為ios系統很少提供個人化與客製化，但佔最多、高達31.9％的Android用戶是因為缺少指紋解鎖。

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