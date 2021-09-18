LG QNED Mini LED電視登場，8K最平5萬有找｜近年大熱的mini LED屏幕技術，比起傳統LCD電視擁有更飽滿黑位表現、色彩更細膩準確，而且更非凡出色的色彩對比度和亮度，可算是近期電視新貴。使用mini LED屏幕技術LG QNED Mini LED系統終於正式登場，而且最高階8K TV都只賣四萬餘元，抵玩。想享受最高影像質素的用家，是時候考慮入手了。



LG QNED的Mini LED技術以更細小、更多加裝於背光模組，多達30000顆LED排列出多達2500個發光區域，提昇更鮮明的畫面亮度，比傳統LCD高達10倍對比度，加上色彩準確度、更純淨黑色表現，更實在的深度和豐富的畫面細節，演繹出栩栩如生的影像。如此新技巧的8K版本大電視，坊間至少開價都要5萬元以上，而今次LG QNED 65吋8K版本QNED電視，就只需$48980，5萬有找，可算是抵玩之選。

65吋4K版QNED TV售$34080（龔嘉盛 攝）

另外，LG於9月17至21日於灣仔合和中心開設期間限定產品體驗館 「LG Experience Museum」，不單現場展示了最新LCD電視外，還有新TONE Free耳機、戴式空清機及智能家電等。而且親臨「LG Experience Museum」可即場抽獎遊戲獲得「拉闊音樂會門票」機會，於現場完成任務更可以參加壓軸扭蛋大抽獎，合共送出100張《拉闊音樂會 風火雷電 林家謙 X 姜濤 X 柳應廷 X Tyson Yoshi》門票。

現場準備了大量扭蛋給予參觀者，有機會可抽得《拉闊音樂會 風火雷電 林家謙 X 姜濤 X 柳應廷 X Tyson Yoshi》門票（龔嘉盛 攝）

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【LG Experience Museum 】

日期：9 月17日至21日

時間：12pm-8pm

地點: 香港灣仔皇后大道東183號合和中心三樓312- 315號舖

需要網上預約才可進場。

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