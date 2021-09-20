八月十五中秋節，一家人團團圓圓食中秋飯，賞月食月餅，當然要打卡留念Post上IG。Instagram限時動態有多款中秋節濾鏡，想跟陳卓賢（Ian）、Kakao friend一齊過中秋都無問題！以下就有20個IG濾鏡推介，既好玩又應節。



（unsplash/Maddi Bazzocco）

在推介之前，知不知道怎樣找到更多的IG濾鏡呢？其實只要3個步驟，就可輕易搜尋特定的特效濾鏡！大家搜尋想要的濾鏡後，記得要保存濾鏡喔！

👇🏻👇🏻👇🏻3步搜尋IG濾鏡【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

自從Instagram出現限時動態功能後，不少人都會用IG Stories內置的濾鏡直接影靚相！以下20款中秋節濾鏡，文青、型格潮流、搞笑玩味、傳統簡單的感覺都有！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻中秋節必玩20個IG濾鏡【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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👀如果未有時間詳細了解以上的IG filter，下文都精選了4個好濾鏡！

【濾鏡1】中秋節濾鏡

創作者：citic_telecom_cpc

自拍擺靚靚Pose放上月亮，長輩圖佳選。

【濾鏡2】Moon Cake

創作者：xxrosebunny

邊個夠擔食呢個冰皮月餅呀！XD

【濾鏡3】中秋團圓人更圓

創作者：massmoduleshk

化身嫦娥食月餅，月食月肥！

【濾鏡4】Mid-Autumn Festival

創作者：digimagicians

佢仲有個麻甩佬嫦娥Filter…靚到DUM DUM聲！

「每逢佳節倍感單身」、「中秋團圓人更圓」這些金句Filter有無啟發大家呢？👆🏻👆🏻如果想知更多濾鏡，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻最後祝各位中秋節快樂、人月兩團圓。

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