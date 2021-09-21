中秋節2021｜按照傳統習俗，中秋佳節應該要猜猜燈謎，應應節！以下就有10條Emoji燈謎，答案都是跟中秋節、月亮相關，未知大家可以猜對幾多個呢？



燈謎文化站，無不被頭頂上的紅彤彤紙條吸引着。（鄧詠中攝）

即使相距多遠，只要發送Emoji燈謎，就可以一齊玩！以下10條Emoji燈謎分為3個Level難度，答案會是最後先開估。留意Emoji的數目不等於字數，自問聰明的你，不妨挑戰一下吧！

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一年一次的中秋節，除了吃團圓飯、賞月、玩燈籠外，都要記得跟親友一齊猜燈謎，考考智力，過個快樂的中秋節！👆🏻👆🏻如果想開估，只要按入圖卡掃到最後就是答案啦！👆🏻👆🏻

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自從Instagram出現限時動態功能後，不少人都會用IG Stories內置的濾鏡直接影靚相！以下20款中秋節濾鏡，文青、型格潮流、搞笑玩味、傳統簡單的感覺都有！

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自問熟悉動畫角色的你，一定不會被這一雙雙的二次元眼睛難到吧！大家願意接受挑戰嗎？以下就有20個動畫女角，分別有4個LEVEL，考一考各位動漫迷能否猜中！

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