長久以來，微軟一直有顆做手機的心，而這顆心仍然在跳動。所以，在9月22日的新品發布會上，我們看到了來自微軟的Surface Duo 2手機。



微軟Surface Duo旨在展示口袋中的Microsoft 365的強大功能，無論您身在何處，雙屏幕生產力和娛樂功能都將與您同在。

其實Surface Duo在去年推出的時候，微軟就突破了移動設備的界限。而通過Surface Duo 2，在提供核心功能的同時，微軟也進一步推動「人們期望現代高級智能手機提供更高的辦公應用功能」這一願景。

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Surface Duo 2不僅僅是一部手機。通過與Microsoft 365和微軟團隊，結合到TikTok、Kindle和遊戲等娛樂場景，Duo 2支持無數的應用程序配對和無與倫比的多任務處理功能。

在硬件配置方面，Surface Duo 2採用Snapdragon 888 5G晶片，具有更大的8.3吋像素感應融合顯示屏。而且動態三鏡頭照相機、立體聲音頻、非接觸式支付的NFC，以及一系列新配件增加了特殊功能和額外保護，此次的Duo 2確實是一次重大的升級。

目前，Surface Duo 2新黑曜石款現已發售，起價為1499.99美元。

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