Surface Duo微軟首款Android手機雙屏登場　性能落後一年卻藏玄機

一年前，當雙屏手機 Surface Duo 首次亮相時，微軟的首期產品官 Panos Panay 就表示，這款設備基本已經定型，在 2020 年年底上市前都不會有太大變化。

我當時以為，Panay 所說的是「定型」指的是這款手機的外觀，但未曾料到的是，在大半年後的今天，微軟會原封不動地把它推向市場，並搭上了一個堪比蘋果三星旗艦機的定價。最終，人們很可能會花一千美元的價格，買到一款足足落後主流手機配置近一年的產品。

▼▼▼Surface Duo示範圖▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

它沒法用上 5G 網絡，因為 Surface Duo 搭載的還是去年的驍龍 855 晶片，還有像多攝、窄邊框、高刷新率屏和高功率快充等，你也無法在這台手機上看到。

甚至連雙屏本身也不算新鮮了，更早嘗試過該設計的 LG、中興等廠商，均已有過沉沙折戟的經歷，如今大家更願意談論的，是一整塊不會被鉸鏈分割，可以彎曲、對摺的屏幕。

很多人對 Surface Duo 前景的不看好，主要也在於對配置的不滿，以及對反常形態的質疑，更多人好奇的是，為什麼微軟要堅持開發這樣一款產品，並有自信把它賣出去？

把手機變成生產力工具

Surface Duo 是為那些熱愛微軟應用生態的 Surface 粉絲們服務的。

這句話出自 Panos Panay 之口，作為 Surface Duo 的負責人，他對這款產品的定位和理解，應該是最有說服力的。

我們先搞清楚一個問題，什麼是「微軟應用生態」？

Office 套件是微軟的招牌應用，但它也兼容很多平台。（Microsoft）

你可能會馬上想到 Office、Windows 這類軟件和系統服務，它們確實是微軟最知名，也最具代表性的產品。如果你每天都要用 Excel 處理表格，拿 Word 編輯文檔，或是在 PowerPoint 上製作演講材料，那麼已經或多或少地與微軟生態產生一定的聯繫了。

這還不止，如果你還會用 OneDrive 雲盤存儲文件，用 OneNote 記筆記，用 Outlook 收發郵件，甚至是一名 Xbox 玩家的話，那麼微軟生態對你的價值又會高上許多。

藉助微軟應用生態的粘性，來讓用戶認可 Surface Duo，是微軟為這款手機找到的第一個核心賣點。

但我們依舊有理由懷疑它的存在價值。

畢竟，微軟生態是開放的，它不像 iOS、macOS 和硬件綁定，自然就不存在「你只有買我的設備，才能用上我的服務」這類門檻。

哪怕是你不購買 Surface Duo，只有手頭上有任意一台 Android、iPhone 手機，依舊可以使用到微軟的全套服務。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇Surface Pro X設計▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

突破口其實還是在硬件上。既然微軟無法改變它的軟件開放策略，但在設備層面，微軟卻可以摒棄掉單屏手機在生產力應用上的先天不足，設計一個更有利於用戶辦公、商務的工具。

這也是 Surface Duo 的第二個核心，即利用雙屏，來承載起自己的應用生態。微軟希望利用這個設計，補足一個大部分手機、平板都沒能做好，且大部分筆記本無法兼顧的空白領域——

移動生產力。

在 Surface Duo 上使用 Outlook 處理郵件，充分利用了雙屏的特性。（Microsoft）

老實說，作為一家本身就是開發各種生產力軟件的公司，這的確很像是微軟會做的產品。

因為它非常的「Surface」化，以至於連微軟列舉的很多使用場景，都是和辦公、商務等相關的，比如說利用兩塊屏幕來處理郵件、編寫文檔，還有在視頻會議的同時調整 PPT 等，都是為了突出雙屏形態之於生產力，之於多任務處理的優勢。

你甚至很難看到和生產力無關的片段，哪怕 Surface Duo 運行的是 Android 系統，可以玩手機遊戲，看視頻，但這套配置決定了，它在這方面的表現並不會比其它 Android 旗艦機要出色。

跨應用的信息拖拽操作，一直是多任務處理的關鍵流程。（Microsoft）

唯獨只有生產力，依靠雙屏這個獨特的形態，微軟非常自信能在 Surface Duo 上提供一個遠超其它移動設備的體驗，進而和那些強調消費娛樂的智能手機區分開來。

或許從最開始，微軟就對開發一款普通 Android 手機不感興趣。它只是想做一台更小巧的 Surface，一台只面向生產力用戶的設備。

Surface 思維下的手機

Surface Duo 的面世和 Surface 有不少關係。按照 Panos Panay 的說法，早在微軟推出 Surface Pro 4 和 Surface Book 時，他就已經設想了一款可以摺疊，並能塞進口袋裏的 Surface 設備。

剩下的就是如何實現的問題。

為了更好的迎合「生產力工具」的定位，微軟選擇了兩塊 5.6 吋，但長寬比卻是 4:3 的屏幕，而非現在主流全面屏手機的長條形設計。

在視頻會議的同時展示 PPT。（Microsoft）

這在影音娛樂上可能體現不出優勢，但從多任務處理的角度看，如果要更好地使用 Office 軟件來編輯圖表和文檔，用觸控筆記筆記，一塊寬大的屏幕顯然會更合適的選擇，這也是 Surface Duo 專注於移動辦公的明顯特徵。

出於對輕薄和重量的考慮，微軟還放棄了更新潮、更吸眼球的摺疊屏，轉而使用兩塊獨立的屏幕，並由鉸鏈所連接。

雖然在視覺上，這種分離式雙屏並不如摺疊屏那麼驚豔和一體，但它在輕薄、翻折上的優勢，也是現階段摺疊屏手機所無法比擬的。

在打開狀態下，Surface Duo 僅為 4.8mm 厚，這其實比 iPad Pro 還要更薄一些；就算是兩塊屏幕合攏，厚度也沒有超過 10mm，而且上下部分還能緊密地貼合在一起，而不用擔心屏幕彎折的問題。

（Microsoft）

另一個值得說的是它的鉸鏈。藉助來自 Surface 的經驗，這次 Surface Duo 使用的「雙軸鉸鏈」結構，其實與二合一Ultrabook十分相似。

它內部的互鎖齒輪不僅支持 360 度的翻轉，還可以讓屏幕在任意一個角度固定住，且不會鬆動。

所以，如果你把機子完全對摺，只留下一塊屏幕，它的使用其實和其它手機一樣，不管是點開新鏈接，還是應用內的界面跳轉，都是在單屏下進行的。

橫置設備後，屏幕下方可以當做鍵盤區（Microsoft）

但在雙屏並排的狀態下，Surface Duo 則可以同時打開兩款不同的應用，或是讓一個應用橫跨兩塊屏幕，但會對界面佈局進行重構。

換成是需要大量錄入文字的場景，你還可以將設備橫置，變成類似於筆記本電腦的形態，此時下方的屏幕就會變成一整塊虛擬鍵盤了。

兩塊屏幕，配合一根任意翻轉的鉸鏈，一款應用在 Surface Duo 上其實可以有 6-7 種不同的呈現方式。至於怎麼體驗才是最好的？則完全取決於用戶的選擇。

在手機和電腦之間，還會有 Surface Duo 的位置嗎？

微軟對 Surface Duo 是抱有期待的，但很奇怪的是，這種期待並非是讓它賣出去多少台，或是佔據了多少的市場份額，而在於讓它作為一個「範式設備」，為傳統筆記本廠商，甚至是競爭對手們提供了一種新的設計思路。

這就像當年 Surface 一樣，它的鉸鏈結構，它的鍵盤蓋板設計，以及專注於生產力的定位，都對後續的很多產品帶來了長遠影響，但你卻很難用數據去量化。

（Microsoft）

某種程度上，微軟也希望在移動領域複製這樣的成功，來驗證雙屏手機這個形態，在移動辦公領域的可行性，讓其它設備廠商也能為之效仿。

然而，在這個早已經被各種屏幕包圍的時代，Surface Duo 會在我們的日常生活中扮演一個怎樣的角色，微軟似乎還沒有想好。

微軟 CEO 納德拉在接受採訪就說，Surface Duo 可以替代他的手機，但還不能替代 Surface 筆記本。他還覺得有人會同時帶着手機和 Surface Duo 出門，那又是另外一種使用模式。

時間會證明一切，我想第一批使用這款設備的用戶，會比微軟自己都更能吿訴大家，它的真正定位，以及它所定義的產品類別。

可以預見的是，第一代 Surface Duo 面向的市場註定不會很大。我能想到的也就是一些重度 Office 用戶，或是 Surface 品牌的愛好者們，才會對這樣的產品感興趣。

而大部分人，則仍會以傳統雙屏手機的觀點，或是小眾玩物的心態，來理解和看待它。

想要扭轉這個印象十分困難，一如蘋果想要讓 iPad 替代我們的下一台電腦一樣。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：微軟的第一款 Android 手機，為什麼選擇了雙屏？】