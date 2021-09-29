Samsung Galaxy S21 FE傳取消上市　決定全因它太好賣晶片要讓路

即使種種跡象顯示官方已準備就緒，但近日有傳三星已取消原本預定十月中舉行的 Galaxy Unpacked 發佈會，又再一次惹來 Galaxy S21 FE 中止上市傳聞。不過是次決定對三星來說不算是壞消息，因韓媒報導其中一個主要理由，是要將庫存優先供應銷量遠高預期的 Z Flip3。



雖各大品牌仍舊不斷推出新作，但去到國際巨企如三星等層面，要佈局全球就不得不考慮晶片組優先供應順序。外媒引述韓國 DDaily 報導，三星在早前已取消原訂於十月中舉行的 Galaxy Unpacked 發佈會，該活動本應為推出 Galaxy S21 FE 而舉行。這個決定其中一個主要理由，是因為摺屏旗艦 Galaxy Z Flip3 銷量遠高於廠方預期，考慮到全球晶片組供應短缺情況，故先將品牌焦點優先集中在 Z Flip3 身上。

▼▼▼傳聞中的Samsung Galaxy S21 FE▼▼▼

由於原本計劃 Galaxy S21 FE 的主要供需均採用高通 Snapdragon 888 5G SoC，不幸是截至現時為止、這款晶片組的產能仍明顯低於市場需求，故有傳三星為了不致於影響採用相同晶片組的 Galaxy Z Flip3 及 Z Fold3 生產，而作出中止十月 Galaxy Unpacked 發佈會，進而可能同時中止推出 S21 FE 的說法。

相關圖輯：Galaxy Z Flip3 實機相片及試玩後感👇👇👇

+ 1

相關圖輯：Galaxy Z Flip3 規格賣點👇👇👇

+ 2

延伸閱讀：

【水貨行情】OPPO Find X3 攝影師限定版開價8千中！

【消費券又黎】唔駛 $1,700 有 LTE 平版，抵玩 Dolby Atmos 雙揚聲 Galaxy Tab A7 Lite 上手

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】