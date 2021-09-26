如今隨着短視頻平台的爆火，Vlog逐漸走進了大眾的生活，市面上也順勢誕生了許多拍攝Vlog專用的設備、剪輯軟件等。想要記錄Vlog，尚且不說這些設備的操作門檻，單看價格可能就會勸退很多想要入門Vlog的朋友。於是，2020年12月，華為發布了「我 由我掌鏡」華為nova 8系列手機，主打Vlog視頻拍攝，一經推出，深受年輕群體歡迎。



9月23日，華為推出了華為nova系列續作——華為nova 9系列手機。這一次，不僅延續了nova系列強大的影像能力和設計美學，還是nova星人的第一部鴻蒙影像旗艦。那麼它的表現究竟如何呢？

01/ 9號色延續色彩美學

此次華為nova 9 Pro的正面採用了6.72吋環幕屏設計，邊緣採用高精度玻璃研磨工藝，背部則是星耀工藝+雙膜雙鍍的9號色，186g的重量搭配7.97mm的厚度，使得華為nova 9 Pro整體握持起來，手感温潤細膩。

整體外觀上，最引人矚目的當屬配色，今年的華為nova 9 Pro延續了nova 7系列以來的配色傳統，今年的9號色以藍為主調，會隨着光影的變化幻化出不同的顏色，3D雙曲面的流光溢彩與星耀工藝完美結合，演繹出獨有的光影色彩。好似科技與潮流的完美碰撞，這也恰好迎合了nova系列手機一直以來「新潮派」的品牌價值主張。

屏幕方面，2676*1236的分辨率加上最高支持120Hz自適應高刷可以說是旗艦配置了，並且華為nova9 Pro的屏幕顯示色彩高達10.7億色，加上P3廣色域的全局色彩管理，使這塊6.72吋的屏幕可以精準還原每一處的真實色彩。值得注意的是，通過華為萬階調光的算法設計，華為nova 9 Pro的屏幕可以在不同環境光亮度下，智能調節屏幕的最佳亮度，做到顯示細膩的同時，也可以有效的保護眼睛不受刺激。

華為nova9 Pro繼承了nova系列一直以來在色彩美學上持續探索的基因，環幕屏的設計加上9號色的配色，無一不流露出華為nova9 Pro是科技與時尚的產物。

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02/ 專業影像可以很簡單

說起華為，很難不讓人聯想到「影像旗艦」，nova系列作為華為年輕化、時尚化的品牌，也一直以做年輕人最喜歡的旗艦手機為目標，所以華為nova系列在影像表現上一直都是很強勁的。

此次華為nova9 Pro正面配備了兩顆3200萬像素的前置鏡頭，背面由800萬像素超廣角鏡頭、5000萬RYYB像素主攝、200萬像素景深鏡頭、200萬像素微距鏡頭組成了後置四攝。整體鏡頭模組延續了nova 8系列「星耀環」複合鏡頭設計，具有很強的辨識度。

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主攝鏡頭方面，此次華為nova9 Pro採用了nova系列迄今為止最大的傳感器，擁有高達1／1.56吋的傳感器感光面積，5000萬像素搭配上華為獨創的RYYB濾色陣列技術，保證出色的感光度的同時，也使照片呈現出更豐富的細節。

800萬像素的超廣角鏡頭，通過運用超廣角抗畸變算法，有效減少超廣角畫面邊緣會產生畸變的痛點，通過球面投影技術，將圖像畸變即時進行矯正，大幅降低了超廣角的畸變程度。

夜景成像一直是華為的強項，在華為nova9 Pro的大光圈下，優勢更為明顯。

華為nova9 Pro在年輕人熱衷的自拍上，自然也是下足了功夫。華為nova9 Pro的前置配備了兩顆3200萬像素超廣角鏡頭和高清人像鏡頭，並且採用1/2.8吋感光元件，保證了前置高清的畫質。

不僅如此，作為主打Vlog視頻拍攝的旗艦產品，華為nova9 Pro的前置採用了AIS+3D防抖技術，通過AIS防抖以及3D人像防抖算法，為Vlog拍攝帶來了較為優秀的穩定性。

前置AIS+3D防抖演示（中關村在線授權使用）

總得來說，華為nova9 Pro立足於華為先進的影像技術基礎，並做到了探索和創新，使用華為nova9 Pro拍出一張好照片似乎並不需要一下較為專業的技術。可以看出相較於華為其他系列的高端影像旗艦，華為nova9 Pro在前置人像水平上有着較為明顯的優勢，這也符合華為nova系列年輕群體受眾的需求。

03/ nova星人的首款鴻蒙影像旗艦

好馬配好鞍，作為華為nova系列的全新旗艦，華為nova9 Pro搭載了華為最新的HarmonyOS 2.0操作系統。也正是基於HarmonyOS 2.0，華為nova9 Pro才得以發揮出全部的實力。

其中，得益於HarmonyOS 2的分佈式技術加持，華為nova9 Pro還將帶來多機位拍攝的功能，通過調用多個HarmonyOS設備的鏡頭，實現全方位的記錄精彩瞬間；這個本應用於專業影視拍攝的技術手段，在HarmonyOS加持下，走進了普通的拍攝愛好者、創作者中，為視頻創作提供了無限可能。

並且，基於HarmonyOS 2.0，華為nova9 Pro還可以使用華為手錶進行遙控拍照。由此也引發出多種玩法。可以將華為nova9 Pro用三腳架固定好，通過手錶預覽相機畫面，然後遙控手機快門。這種玩法不僅適用於集體合影、單人視頻錄製，而且還可以控制長曝光時間，拍攝夜景。

可以說，華為nova9 Pro的硬件+HarmonyOS 2.0的軟件，真正做到了1+1>2。隨着未來的鴻蒙生態的繼續發展壯大，華為nova9 Pro還將帶來無限可能。

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04/ AI調度優化+雙重散熱，暢快遊戲拒絕卡頓

基於華為多年以來對軟件、硬件和深入SoC底層的技術積累，華為將nova9 Pro上的這顆驍龍778G晶片激發出了最大潛能。經過華為自研的GPU Turbo、智能Al調度等技術，華為nova9 Pro在遊戲上的表現十分亮眼。

我們在華為nova9 Pro進行了兩局王者榮耀排位賽測試，畫質和幀率都調至最高，兩局比賽結束，測試結果如下。可以看出，在最高畫質下，遊戲幀率基本保持在90幀的水平。說明在應對王者榮耀這類遊戲上，華為nova9 Pro可以說是遊刃有餘。

兩局王者榮耀幀率測試（中關村在線授權使用）

值得注意的是，在經過了40多分鐘的王者榮耀後，華為nova9 Pro的温度並沒有感受到明顯的提升。這得益於華為nova9 Pro採用了360度環繞式液冷散熱架構，再搭載上雙VC散熱和新一代石墨烯材料，通過工質流體蒸發、冷凝的兩相變化傳輸熱量，保證了華為nova9 Pro強勁的散熱水平。

強勁的散熱搭配華為對於這顆驍龍778G晶片的調教，充分保證了受眾群體對於遊戲體驗的極致追求。

05/ 百瓦超級快充，告別電量焦慮

拍視頻、玩遊戲、刷抖音都是對手機電池非常嚴峻的考驗，對於年輕群體來說，更大的電池，更快的充電速度都是他們追求的。華為nova9 Pro能否經得住挑戰呢？我們進行了5小時重度續航測試，結果如下。

可以看到，經過5小時的重度續航測試，華為nova9 Pro剩餘電量還有40%。可見此次華為nova9 Pro在續航能力上相當出色，應付一天的正常使用問題不大。另外，在續航能力優秀的同時，華為nova9 Pro還配備了100W超級快充，於是我們對充電速度進行了測試。

經過實際測試，充滿一部華為nova9 Pro只用了20分鐘的時間，這個成績基本可以在手機快充第一梯隊站穩腳跟。值得注意的是，不同於市面上拆分電芯的快充方案，華為nova9 Pro的是單芯三極耳、內部多極耳電池相結合的快充方案。基於此技術，充電温度、電池壽命以及安全性都得到了保障。

單芯三極耳、內部多極耳電池相結合的快充方案不僅是華為雙路三電極快充技術後一次新的探索，更體現了華為堅持探索與創新的精神。

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06/ 總結

華為nova9 Pro作為今年華為nova系列的續作，在HarmonyOS 2的加持下，被賦予了無限可能。全新靈感色彩的9號色為華為nova9 Pro增添了潮流時尚的氣息，後置「星耀環」設計下的鏡頭模組，彰顯出青春的個性。作為「新潮派」的品牌，華為nova9 Pro很好的延續了前代對於創新技術與潮美設計的追求。基於年輕群體對於影像社交時代上手難分享難的痛點，華為nova9 Pro以首款年輕人的鴻蒙影像旗艦，助力年輕消費群體打開影像社交任意門。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】