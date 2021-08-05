上周，在等待了幾個月後，華為終於發布了P50系列手機，經過一年多被美國的封禁，這款新機雖然遲到，但也足夠表明華為無懼的態度，新機剛剛發布就拿下DxOmark影像最高分，成為目前Android手機序列中新一代拍照機皇。



但遺憾的是，由於美國的限制，最終華為P50不支持5G，這就顯得它在這個全民5G的環境下格格不入，一時間，有用户不理解為何一款4G手機在2021年仍然還能賣到8000元人民幣……

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01 就連Mate 40也連夜漲了價

似乎是華為P50發布的當晚，5G版的華為Mate 40各渠道開始漲價，就連二手市場也都開始了一波漲幅，數據表明二手Mate 40漲幅已經接近10%，甚至華為Mate 30 Pro 5G也有7%左右的漲價，成交價仍然在4000元以上。

「花粉」們很明白，5G版的華為旗艦機，已經買一個少一個了，麒麟晶片已經滿足不了華為粉絲對其的執念，華為更該理所應當的順應時代。無疑，華為P50最大的賣點不是5G，但卻仍然有非凡的意義。

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02 P50真是為了發布而發布？

每年蘋果都會在秋天發布新款的iPhone，給果粉們一個升級手機的理由。那……華為呢？

有的人說華為這次P50的發布原本沒有必要頂着萬難，強行發布一個昂貴的4G手機，華為被迫害被封殺，全國人民已經做到了理解，即便今後華為不會再有產品出來，國人依舊挺華為。

早先當人們覺得Mate 40成為華為絕唱的時候，每個人無不惋惜。但，或許出於某些想法，P50應聲而來，雖然遲到；也仍然屹立在了行業中，沒有5G在某些意義上確實是它的硬傷，但P50確實不是為了發布而發布，它的出現，也許真的證明了巨人的頑強。

即使死，也要站着死……

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03 首發鴻蒙+最強影像 沒5G短板這麼補？

沒有5G的P50 Pro頂配賣到接近8000元人民幣，雖然有些「情懷」的因素，但有些華為老用户覺得，是可以買的。

P50系列是華為旗下首款搭載鴻蒙OS系統的手機產品，並且影像系統也目前拿下DxOmark影像最高分，而華為將鴻蒙生態以及最強的影像系統作為產品最大的賣點，來補自己沒有5G的短板，意圖其實很明確——「在現有手機制造環境下，打造最強的移動設備。」

沒錯，這很「華為」。

從P50系列發布、開始預售至今，已經遭到了瘋搶，現在的情況對華為而言，「保持熱度」實在是太重要了……P50渠道已經出現溢價的情況，具體實際加價多少才能拿到真機，只有等到正式發布那天，才能知道……

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寫在最後：

華為P50沒有了5G，某種意義上是一種「斷臂求生」，在此我們不說什麼民族氣節，華為還能上市最強的4G手機，這已經很「華為」了，或許下個月發布的iPhone 13 Pro在影像方面能夠硬剛華為P50 Pro，但鴻蒙的生態，似乎也是無法替代的。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】