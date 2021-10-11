在開始體驗新功能與新介面之前，我們不妨先來看看，相對於前一代的 Windows 10，究竟全新的 Windows 11刪除、淘汰了哪些舊有功能，藉此釐清自己操作電腦的日常習慣，是否會由於升級到新系統而因此受到影響。



開始功能表動態磚消失

微軟在 Windows 11介紹網頁中，於「功能淘汰和移除」區塊詳細列出了有哪些舊有特色，將不會繼承到新系統中。

其中，由於 Windows 11對開始功能表做出了大改動，因此微軟也決定，淘汰掉從 Windows 8開始，一路使用並不斷簡化至今的「動態磚」功能，若使用者未來想將取得動態資訊，必須移駕到全新推出的小工具介面。

同時，在最新版本的 Windows 10中所加入，位於工作列右邊的天氣資訊功能「新聞和興趣」，現在也被搬遷且整合到了 Windows 11的小工具介面內，不再透過獨立方式呈現，稱得上是最短命的新功能。

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Internet Explorer正式淘汰

身為 Windows 系統中不可或缺的瀏覽器 Internet Explorer，也在這次 Windows 11的升級改版中，由微軟親手將它淘汰，使用者將再也無法經由任何方式，打開經典的IE瀏覽器。

微軟表示，IE 於 Windows 11中將被直接停用，若使用者還是有開啟舊版網頁的需求，則必須透過 Microsoft Edge 所內建的相容模式進行檢閱。

實際於 Windows 11中嘗試開啟 Internet Explorer，使用者將會發現，開始功能表中已經沒有IE的軟體圖示，且無論透過搜尋或直接執行方式啟動IE，系統都會強制導引到新版 Microsoft Edge，一代瀏覽器霸主正式走入歷史。

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多款App將不再內建

在 Windows 11中遭到淘汰的功能，還包含鎖定畫面中的「快速狀態」、平板電腦模式，以及工作列上的「連絡人」與「時間軸」兩項後來更新到 Windows 10中的獨家特色。

至於 Cortana 語音助理按鈕，未來也不會再於系統安裝完畢後，主動釘選到工作列上，必須由使用者自行新增。

最後，Windows 11由於導入 Teams 成為內建通訊軟體，因此 Skype 將不會再預載於系統當中，後來於工作列上出現的「現在開會」按鈕亦會移除；其它不再預先安裝的應用程式，包含3D Viewer、小畫家3D跟適用於 Windows 10的 OneNote。

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