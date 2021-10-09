隨著微軟日前正式發表，睽違已久的大改版作業系統 Windows 11，許多消費者早已迫不及待，想要第一時間上手安裝並親自體驗，嘗試操作全新介面與各種有趣功能。



但是，Windows 11畢竟是「下一代作業系統」，遵循以往慣例，微軟這次也刻意為新產品設下多重限制，希望使用者們的硬體規格，能夠跟隨作業系統一同升級，藉此獲得更加完整的使用體驗。

目前微軟為 Windows 11所設定的處理器、主機板等等，電腦必備的最低硬體規格需求，比起過往的 Windows 7、Windows 8與 Windows 10來得更加嚴苛，對於已經習慣一年接收兩次作業系統季度更新的使用者來說，確實有機會造成無法成功升級的窘境。因此，對於硬體條件限制，自然有必要進行了解。

而在這波「我的電腦到底能不能升級 Windows 11？」的相關討論中，最常被提到的一個名詞即是「TPM」。究竟 TPM 代表什麼東西？是否具備 TPM 又會對升級系統造成多大阻礙？本篇內容將會一一為讀者解惑。

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升級Windows 11要不要付費？

在 Windows 11正式發表後的短時間內，微軟即透過官方網站，釋出這套全新作業系統的最低規格要求，包含處理器、記憶體、儲存空間等等，都有非常詳細的記載，其中也不乏許多使用者可能會忽略的細項。

Windows 11最低規格需求的幾項重點，主要都還是在核心零組件，例如處理器跟主機板上，這些後面的內容中將進行詳細解說。而在深入硬體討論之前，消費者肯定有一件事情想先釐清，那就是升級 Windows 11到底需不需要額外費用？

有限制的免費升級

根據微軟官方目前的說法，使用者從 Windows 10升級到 Windows 11將「完全免費」，只不過這件事情有兩大前提。

首先，使用者的電腦規格必須符合 Windows 11的最低硬體要求，否則即便消費者擁有正版授權的 Windows 10作業系統，仍會無法成功安裝 Windows 11。

其次，從 Windows 10免費升級到 Windows 11，實際上是有時間限制的優惠活動，但微軟表明這個活動「並沒有特定的結束日期」，而且至少會在 Windows 11正式推出後的一年內持續有效。

這樣的作法其實就類似當年 Windows 10推出後，微軟提供給 Windows 7使用者，免費的系統升級機會一樣，只要微軟的驗證規則沒有改變，升級通道沒有關閉，那麼 Windows 10使用者就可以自由掌握升級到 Windows 11的時間點，直到微軟哪天主動喊卡為止。

反悔期限只剩十天

想當初 Windows 7推出免費升級到 Windows 10時，微軟官方特別推出了「反悔」功能，也就是在系統更新後的30天內，使用者隨時可以按下「回復到 Windows 7」按鈕，將電腦降回舊版本。

那麼從 Windows 10升級到 Windows 11呢？微軟官方當然也提供了反悔期，但期限只剩下僅僅10天，超過之後僅能手動把資料備份出來，再執行全新安裝才可以回到 Windows 10。

不過微軟主動縮短反悔期，對於消費者而言說不定是一件好事，因為 Windows系統的「回復到舊版本」功能其實不太可靠，所以真的下定決心了再行升級，終究還是比較好一點的辦法。

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Windows 11硬體規格要求

根據微軟正式公告的 Windows 11最低系統需求，處理器方面需要有相容的64位元 CPU 或晶片式系統（SoC），運作時脈達1GHz以上，並配備2個以上的實體核心，這代表 Windows 11將不會有x86版本，同時也會相容於Arm架構。

運行 Windows 11的電腦至少得安裝4GB以上記憶體（RAM），並擁有64GB以上儲存空間的「裝置」。關於後者，這句話的意思並非代表 Windows 11得佔用64GB的安裝容量，而是使用者的電腦需有64GB以上的 HDD、SSD 或 eMMC 等等「儲存硬體」，否則安裝系統時可能遭到阻擋。

處理器與主機板支援

由於前面所敘述的處理器標準太過原則性，其實微軟官方後來也發表了一份支援清單，讓使用者可以直觀理解，到底哪些 CPU 能夠順利安裝 Windows 11。

從這份支援清單中，外界歸納出了幾項大原則，包含 Intel 第8代處理器（Coffee Lake、Whiskey Lake、Amber Lake）之後的產品，理論上都能夠支援 Windows 11；而 AMD 陣營方面則是從 Ryzen 2000系列（Zen+、Zen）CPU 之後起跳。

只不過，微軟隨時有可能依據實際狀況，更新這份處理器支援清單，即便某個 CPU 現在不在名單內，未來還是有機會校正回歸。

此外，為了應對 Windows 11帶來的升級潮，主機板製造商如華碩、微星、技嘉、華擎等等，也陸續公開了旗下 MB產品的相容性列表，提供消費者自行查閱。雖然各家廠商不盡相同，但 Intel 方面最低自H110晶片組就能升級，至於 AMD 則是A320晶片組後都有機會。

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顯示卡與顯示器限制

Windows 11對於支援的顯示晶片、顯示卡與顯示器的規格，也訂下了提升幅度非常大的相關限制，使用者升級前應該要特別注意。

首先，Windows 11電腦上的顯示晶片與顯示卡，必須相容於 DirectX 12／WDDM 2.x 驅動程式，實際上這是一次超級大躍進與顯著升級，畢竟當時 Windows 10僅要求到DirectX 9／WDDM 1.0而已。

其次，Windows 11也要求裝置的顯示器必須要大於9吋，且具備HD（720p）解析度以上，同樣反觀 Windows 10，其最低需求僅800x600解析度，雖然新系統的限制更符合現代電腦實際狀況，但卻也比以前來得苛刻許多。

TPM與UEFI成必備

除了記憶體、處理器跟顯示卡的限制外，微軟也首次將 UEFI、安全開機能力與 TPM 2.0，三者同時列入 Windows 11的最低系統需求。

關於 UEFI 與安全開機能力（Secure Boot），其實近10年來的電腦理論上都能夠順利對應，畢竟從 Windows Vista SP1開始，微軟就已經加入了對 UEFI 的支援，其後幾年主機板上的傳統 BIOS 更逐漸遭到淘汰；至於安全開機則是從 Windows 8開始支援，發展至今也10年有餘。

最麻煩的部分則是 TPM 2.0。TPM 全稱叫信賴平台模組（Trusted Platform Module），為一項安全密碼處理器的國際標準，旨在使用裝置中整合的專用微控制器，藉此處理電腦上的加密金鑰。簡單來說，消費者可以將 TPM 視為一塊「安全晶片」。

目前 TPM 的最新版本為2.0，雖然該標準已經發展了很長一段時間，但過去主要應用於企業級產品上，而對家用消費級產品來說，卻只有比較近期，約5年內的主機板、處理器，才具備 TPM 支援能力甚至於2.0版本。

調整選項即達成需求

目前市面上的 TPM 大致能分成三類：第一類為傳統的 dTPM，計算模組完全獨立於電腦之外；第二類則是f TPM，又稱為韌體 TPM，通常內建於中央處理器中，透過模擬方式實現安全功能；第三種則是整合式 TPM，安全晶片與其他電腦零組件進行整合，但是邏輯運算方面分開。

假如消費者電腦上的主機板與處理器，都已經在 Windows 11的支援清單之中，那麼自然不需要特地購買dTPM 計算模組，只要至 BIOS／UEFI 中開啟對應選項，讓 CPU 成功模擬安全功能，即可符合系統安裝需求。

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放寬限制稍安勿躁

不過對於那些現在尚未列入支援清單的 CPU，例如第7代 Intel 和AMD Zen 1處理器，同時主機板上又有dTPM 插槽，能夠開啟 TPM 功能的消費者來說，購買一顆dTPM 模組額外插上，是否真的又有其必要呢？

考量到這些處理器產品的世代，並不算真的太過老舊，即便沒有 TPM 2.0，只要能夠確保足夠的系統安全性，或許微軟有一天會納入支援，更新相容性清單並開放更多特例，讓 Windows 11能推廣到更多裝置上。

即便未來微軟對 TPM 2.0政策強硬到無可鬆綁，不願意擴展支援清單，那麼與其現在花大錢買個小小的 dTPM 模組，消費者不如屆時直接換一台新電腦，整體計算下來的性價比，或許還會比較高。

筆者將微軟公布的 Windows 11最低硬體規格詳細需求，整理為下列表格，方便讀者更直觀的理解安裝限制。

微軟公布的 Windows 11最低硬體規格詳細需求（T客邦授權使用）

利用官方工具檢查升級資格

由於 Windows 11的升級條件帶給不少消費者疑惑，微軟也在新系統正式公開之後不久，推出了官方版本的升級檢查工具，全名為「電腦健康情況檢查」（Windows PC Health Check）。

就如同先前 Windows 7升級到 Windows 10，微軟主動發表的更新小助手一樣，「電腦健康情況檢查」能夠幫助使用者直觀確認，自己的電腦是否能升級至 Windows 11。

只不過，這套工具一開始推出時，由於 TPM 2.0的偵測判定，以及其他種種相關問題，導致大量使用者檢查出來的結果，居然是呈現「不合格」，即便是最新、最強的硬體規格都一樣。

這樣的烏龍導致微軟早前不得不暫時下架「電腦健康情況檢查」，修復Bug後，再推出更新版。若「電腦健康情況檢查」的考驗順利過關，那就幾乎篤定未來可以升級 Windows 11了。

透過第三方工具判斷無法升級原因

假如透過微軟官方的「電腦健康情況檢查」工具，確認裝置確實能夠更新到 Windows 11，那麼未來順利升級系統的可能性，就幾乎接近了100%。

只不過，假如「電腦健康情況檢查」軟體得出的結果，為使用者的電腦不符合 Windows 11系統升級要求，那麼消費者又該如何知道，究竟是電腦上的哪個條件出了問題呢？答案是官方工具完全不會告訴你。

為了解決官方檢查工具「非黑即白」，不是 Yes 就是 No 的問題，讓使用者更清楚無法升級 Windows 11的癥結所在，GitHub 開發者 Robert Maehl，於日前熱心推出了開源應用程式「WhyNotWin11」，幫助使用者進一步確認無法更新的環節與關鍵點。

基本上，這套「WhyNotWin11」工具是以微軟明文公開的 Windows 11最低電腦需求，一個個對照使用者電腦上的軟體、硬體、韌體設定，是否符合全新作業系統的安裝條件，雖然使用者亦能透過複雜的手動方式個別檢查，但透過開源程式一次幫消費者搞定，步驟終究是簡單得多。

【本文獲「T客邦」授權轉載。】